Δημοσκόπηση Pulse: Στις 13 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛ.Α.Σ. – Το ποσοστό που συγκεντρώνει το κόμμα Σαμαρά

Άλλη μία δημοσκόπηση παρουσιάστηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Η μέτρηση της Pulse φέρνει και αυτή στην πρώτη θέση τη Νέα Δημοκρατία, με 14 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά από τη δεύτερη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ.

Το κυβερνών κόμμα παρουσιάζεται στο 26,5% στην πρόθεση ψήφου, σε αντίθεση με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δείχνει να έχει μία μικρή πτωτική τάση. Η ΕΛ.Α.Σ., σε σύγκριση με την έρευνα της Pulse του προηγούμενου μήνα, έχει απολέσει μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου, γεγονός που την απομακρύνει από τον στόχο της πρώτης θέσης και ταυτόχρονα, μειώνει τη διαφορά από το τρίτο ΠΑΣΟΚ, το οποίο, ωστόσο, παρέμεινε στα ίδια ποσοστά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ψηφοφόρων αναφορικά με το κόμμα που μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την ακρίβεια, κατά πρώτο λόγο, και τη διαφθορά, κατά δεύτερο.

Επίσης, ένα 14% δείχνει σίγουρο ή πρόθυμο να επιλέξει το υπό σύσταση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη τάση, ενδιαφέρον θα έχει να διαπιστώσουμε από που θα αντλήσει ψηφοφόρους, καθώς είναι πιθανόν να καθορίσει ακόμη και την εκλογική έκβαση.

Αναλυτικά:

Στην πρόθεση ψήφου καταγράφονται τα εξής ποσοστά:

ΝΔ, 26,5%

ΕΛ.Α.Σ, 13,5%

ΠΑΣΟΚ, 11%

Ελληνική Λύση, 6,5%

ΚΚΕ, 6%

Πλεύση Ελευθερίας 5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 3,5%

Φωνή Λογικής, 3,5%

Συμμαχία Ελλήνων, 3,5%

ΣΥΡΙΖΑ, 2,5%

ΜεΡΑ25, 2,5%

Άλλο, 3,5%

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η ΝΔ συγκεντρώνει 30%, η ΕΛ.Α.Σ, 16% και το ΠΑΣΟΚ 13%.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Pulse, συνολικά εννέα κόμματα εξασφαλίζουν την είσοδό τους στη Βουλή.

Ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την ακρίβεια, τη διαφθορά και τα ελληνοτουρκικά

Οι πολίτες ρωτήθηκαν για το κόμμα που μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα θέματα της ακρίβειας, της διαφθοράς και των ελληνοτουρκικών. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται και σε αυτές τις κατηγορίες στις πρώτες θέσεις. Ωστόσο, τα ποσοστά της είναι πολύ χαμηλά. Το 31% την επέλεξε για τα ελληνοτουρκικά, το 24% για την ακρίβεια και το 22% για τη διαφθορά.

Οι χαμηλές «πτήσεις» και πρώτη, της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ένα σημαντικό στοιχείο. Το δεύτερο και πιο σημαντικό, είναι η τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης σε οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης να χειριστεί τα κομβικά ζητήματα της καθημερινότητας.

Kόμμα Σαμαρά

Tο υπό σύσταση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά εμφανίζεται ικανό να επηρεάσει τόσο τις εξελίξεις σε αυτό καθ’ αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, όσο και -υπό προϋποθέσεις- στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Η έρευνα της Pulse έδειξε ότι ένα 14% είτε θα ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά, είτε ότι το σκέφτεται σοβαρά. Αυτό σημαίνει ότι δυνητικά μπορεί να «κόψει» το ποσοστό αυτοδυναμίας της ΝΔ και εφόσον επιβεβαιωθεί το δημοσκοπικό 30% του κυβερνώντος κόμματος στις εκλογές, ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο και αυτό το 25% που έχει θέσει ως όριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την παραμονή του στο «τιμόνι».

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει με διαφορά πρώτος, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί. Τρίτος είναι ο… κανένας και χαμηλότερα ο Ανδρουλάκης.

Θετικά ή μάλλον θετικά αξιολογεί το 46% τις ενέργειες της κυβέρνησης για την πόντιση του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Οι αρνητικές απαντήσεις είναι στο 40%, ενώ το 14% απάντησε ότι δεν ξέρει.

Τέλος, Θετικό θεωρούν το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ οι Έλληνες πολίτες, καθώς το ποσοστό αγγίζει το 64%, ενώ μόλις το 18% το χαρακτήρισε αρνητικό.