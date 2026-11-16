Οδυσσέας Δήμας: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του – Τα σκευάσματα δεν προορίζονταν για ντοπάρισμα αθλητών, υποστήριξε

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Οδυσσέας Δήμας, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11) για την υπόθεση ντόπινγκ.

Ο 58χρονος πρώην προπονητής της άρσης βαρών, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας κατηγορούμενος για εμπορία αναβολικών ουσιών, μεταξύ άλλων και σε ανήλικο.

Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου και της απαγόρευσης ενασχόλησης με το άθλημα της άρσης βαρών.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, ο 58χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά την απολογία του, υποστηρίζοντας ότι μόνο ένα μέρος των σκευασμάτων που εντοπίστηκαν στην κατοικία του περιλαμβάνεται στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών της WADA.

Φέρεται να υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν προορίζονταν για τη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων και το ντοπάρισμα αθλητών, αλλά για προσωπική του χρήση.

Η συμπληρωματική δίωξη και η στιγμή που ξέσπασε σε κλάματα

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά νωρίτερα, ο Οδυσσέας Δήμας ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της απολογίας του για την υπόθεση ντόπινγκ, όταν ενημερώθηκε για την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος, με την κατηγορία ότι χορήγησε απαγορευμένες ουσίες στον 15χρονο γιο του.

Ο 58χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έδωσε αναβολικά στο παιδί του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την απολογία του υποστήριξε ότι το σκεύασμα που χορήγησε στον ανήλικο ήταν νόμιμο και ότι στη συσκευασία του δεν αναγραφόταν η οξανδρολόνη, η απαγορευμένη ουσία που ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του 15χρονου.

Σημειώνεται ότι σήμερα βρέθηκε στα δικαστήρια και ο αδελφός του, Πύρρος Δήμας, προκειμένου να του συμπαρασταθεί. Ο Ολυμπιονίκης είχε εκφράσει την πρόθεση να καταθέσει για την υπόθεση, ωστόσο η ανακρίτρια δεν επέτρεψε την εξέτασή του ως μάρτυρα στο συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας.

Η έρευνα των Αρχών αφορά τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, με τον Οδυσσέα Δήμα να κατηγορείται ότι τους προμήθευε με σχετικά σκευάσματα. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικία και αθλητικό σύλλογο στη Γλυφάδα, φέρονται9 να εντοπίστηκαν 871 χάπια και αμπούλες που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης ντόπινγκ, δελτία νεαρών αθλητών και χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και αναγραφόμενες τιμές σκευασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 80 έως 700 ευρώ.