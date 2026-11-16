Οδυσσέας Δήμας: Ξέσπασε σε κλάματα κατά την απολογία του – Νέα συμπληρωματική δίωξη για τον 15χρονο γιο του

Ολοκληρώθηκε η απολογία του Οδυσσέα Δήμα για την υπόθεση ντόπινγκ. Ο 58χρονος ξέσπασε σε κλάματα όταν ενημερώθηκε για τη νέα κακουργηματική κατηγορία που αφορά τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών στον 15χρονο γιο του. Αρνήθηκε ότι του έδωσε αναβολικά, ενώ αναμένεται η απόφαση για την ποινική του μεταχείριση.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΗΜΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ξέσπασε σε κλάματα ο Οδυσσέας Δήμας κατά τη διάρκεια της απολογίας του, καθώς ενημερώθηκε ότι αντιμετωπίζει πλέον και κακουργηματική κατηγορία για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών στον 15χρονο γιο του.
  • Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι χορήγησε αναβολικά στο παιδί του, υποστηρίζοντας ότι το σκεύασμα είναι νόμιμο και δεν ανέγραφε την οξανδρολόνη στη συσκευασία.
  • Στο μεταξύ, ο Πύρρος Δήμας είχε εκφράσει την πρόθεση να καταθέσει για την υπόθεση, ωστόσο η ανακρίτρια δεν επέτρεψε την κατάθεσή του στο παρόν στάδιο της διαδικασίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε κλάματα ξέσπασε ο Οδυσσέας Δήμας κατά τη διάρκεια της απολογίας του για την υπόθεση ντόπινγκ, η οποία ολοκληρώθηκε έπειτα από μία ώρα ενώπιον της ανακρίτριας, σήμερα, Δευτέρα (16/11/2026). Η συναισθηματική αντίδρασή του εκδηλώθηκε όταν ενημερώθηκε για την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος, με την κατηγορία ότι χορήγησε απαγορευμένες ουσίες στον 15χρονο γιο του.

Ο 58χρονος πρώην προπονητής άρσης βαρών, ο οποίος αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έδωσε αναβολικά στο παιδί του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την απολογία του υποστήριξε ότι το σκεύασμα που χορήγησε στον ανήλικο ήταν νόμιμο και ότι στη συσκευασία του δεν αναγραφόταν η οξανδρολόνη, η απαγορευμένη ουσία που ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του 15χρονου.

Στα δικαστήρια βρέθηκε και ο αδελφός του, Πύρρος Δήμας, προκειμένου να του συμπαρασταθεί. Ο Ολυμπιονίκης είχε εκφράσει την πρόθεση να καταθέσει για την υπόθεση, ωστόσο η ανακρίτρια δεν επέτρεψε την εξέτασή του ως μάρτυρα στο συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας.

Η έρευνα των Αρχών αφορά τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, με τον Οδυσσέα Δήμα να κατηγορείται ότι τους προμήθευε με σχετικά σκευάσματα. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικία και αθλητικό σύλλογο στη Γλυφάδα, εντοπίστηκαν 871 χάπια και αμπούλες που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης ντόπινγκ, δελτία νεαρών αθλητών και χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και αναγραφόμενες τιμές σκευασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 80 έως 700 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ