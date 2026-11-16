Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – Φιντάν στις Βρυξέλλες

Ως συνάντηση ουσίας, με την Ελλάδα να έχει την ευκαιρία να επαναλάβει εμφατικά τις θέσεις της έναντι της Τουρκίας, κρίνουν διπλωματικοί κύκλοι την συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν στις Βρυξέλλες.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, είχε σήμερα, Δευτέρα (16/11) στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη βελγική πρωτεύουσα διεξάγεται και η Σύνοδος για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι δύο υπουργοί εστίασαν σε 4 θέματα, στο «καλώδιο», στο ανυπόστατο τουρκολιβυκό, στις σχέσεις των δύο χωρών και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Ειδικότερα σε ότι αφορά το θέμα του κωλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης (GSI) Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης διεμήνυσε στον Χακάν Φιντάν ότι το έργο θα προχωρήσει ως προτεραιότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης. Παράλληλα υπενθύμισε ότι το έργο είναι ευρωπαϊκό και χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, συνεπώς όποια ένσταση προβάλει επί του πεδίου η Τουρκία θα βρει απέναντί της το σύνολο των «27».

Ο Γ. Γεραπετρίτης έθεσε χωρίς περιστροφές και το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου, χαρακτηρίζοντάς το ανυπόστατο, που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα για την Τουρκία αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι Αθήνα και Άγκυρα θα πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν στην θετική ατζέντα, στα ζητήματα δηλαδή χαμηλής διπλωματίας που ενισχύουν την συνεργασία των δύο χωρών, στην κοινή διαχείριση του μεταναστευτικού, που παράγει θετικά αποτελέσματα αλλά και στην διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας για την αποφυγή κρίσεων.

Τέλος συζητήθηκε και το θέμα της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και του σεβασμού των διεθνών κανόνων και του δικαίου της θάλασσας, με τον Γ. Γεραπετρίτη να υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα στήριξε τη θέση του Γενικού Γραμματέα στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), στο πλαίσιο αμοιβαίας διπλωματικής κατανόησης (όπου η Τουρκία θα στήριζε την ελληνική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ).