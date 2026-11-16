Ιταλία: Νέα emails με την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ» για βόμβες σε σχολεία – Συνεχίστηκαν κανονικά τα μαθήματα

Νέα απειλητικά emails εστάλησαν σήμερα σε σειρά σχολείων της Ιταλίας, με αναφορά σε τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών.
Τα emails φέρουν και πάλι την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ», αλλά σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί την περασμένη εβδομάδα, σήμερα οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν ότι τα μαθήματα έπρεπε να συνεχιστούν κανονικά, χωρίς εκκενώσεις των σχολικών συγκροτημάτων.
Υπενθυμίζεται ότι βάσει των πρόσφατων μέτρων που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, αρμόδιοι για την λήψη της απόφασης εκκένωσης των σχολείων δεν είναι, πλέον, οι διευθυντές τους, αλλά οι κατά τόπους νομάρχες.
Το νέο σχετικό πρωτόκολλο ορίζει, παράλληλα, ότι σε περίπτωση αποστολής του ίδιου, απειλητικού μέιλ σε μεγάλο αριθμό σχολείων, τα μαθήματα δεν πρέπει να διακόπτονται, εκτός και αν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για τοποθέτηση βόμβας.
🇮🇹 UPDATE: HUNDREDS OF ITALIAN SCHOOLS HAVE NOW RECEIVED NEW BOMB THREATS
La Stampa now reports that today’s threatening emails have reached hundreds of schools across Italy.
The sender’s email domain appears to be associated with Vietnam.
No evacuations have been reported so far under Italy’s new security protocols according to most media, La Repubblica however says that a few have been evacuated.
The exact number of affected schools remains unknown.
— Coffe Report (@CoffeReport) November 16, 2026
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ