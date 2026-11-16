Ιταλία: Νέα emails με την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ» για βόμβες σε σχολεία – Συνεχίστηκαν κανονικά τα μαθήματα

Νέα απειλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών με την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ» εστάλησαν σε εκατοντάδες σχολεία στην Ιταλία.

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Διεθνή Νέα

Ιταλία, σχολεία, αστυνομία
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα απειλητικά emails για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών εστάλησαν σήμερα σε σειρά σχολείων της Ιταλίας, φέροντας και πάλι την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ».
  • Σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί την περασμένη εβδομάδα, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν ότι τα μαθήματα έπρεπε να συνεχιστούν κανονικά, χωρίς εκκενώσεις των σχολικών συγκροτημάτων.
  • Βάσει του νέου πρωτοκόλλου, αρμόδιοι για την εκκένωση είναι πλέον οι κατά τόπους νομάρχες και τα μαθήματα δεν διακόπτονται όταν στέλνονται μαζικά απειλές, εκτός και αν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για τοποθέτηση βόμβας.

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Νέα απειλητικά emails εστάλησαν σήμερα σε σειρά σχολείων της Ιταλίας, με αναφορά σε τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών.

Τα emails φέρουν και πάλι την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ», αλλά σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί την περασμένη εβδομάδα, σήμερα οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν ότι τα μαθήματα έπρεπε να συνεχιστούν κανονικά, χωρίς εκκενώσεις των σχολικών συγκροτημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των πρόσφατων μέτρων που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, αρμόδιοι για την λήψη της απόφασης εκκένωσης των σχολείων δεν είναι, πλέον, οι διευθυντές τους, αλλά οι κατά τόπους νομάρχες.

Το νέο σχετικό πρωτόκολλο ορίζει, παράλληλα, ότι σε περίπτωση αποστολής του ίδιου, απειλητικού μέιλ σε μεγάλο αριθμό σχολείων, τα μαθήματα δεν πρέπει να διακόπτονται, εκτός και αν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για τοποθέτηση βόμβας.

 

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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