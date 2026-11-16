Ρωσία: Η Ουκρανία έπληξε τη Γέφυρα της Κριμαίας – Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και ουρές χιλιομέτρων

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Στο στόχαστρο των ουκρανικών δυνάμεων βρέθηκε εκ νέου η στρατηγικής σημασίας Γέφυρα της Κριμαίας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκστρατείας του Κιέβου για την αποκοπή των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού προς το νότιο μέτωπο.

Το χρονικό της επίθεσης

Η Γέφυρα της Κριμαίας δέχθηκε πλήγμα στις 16 Νοεμβρίου, γεγονός που προκάλεσε την επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών περιορισμών στη διάβαση που συνδέει την κατεχόμενη Κριμαία με την ηπειρωτική Ρωσία, όπως δήλωσε ο Σεργκέι Αξιονόφ, ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της χερσονήσου.



Το αναφερόμενο πλήγμα σημειώνεται καθώς η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε υποδομές μεταφορών εντός και γύρω από την κατεχόμενη Κριμαία, επιδιώκοντας να διαταράξει τις ρωσικές οδούς στρατιωτικού ανεφοδιασμού προς τις ρωσικές δυνάμεις που μάχονται στη νότια Ουκρανία.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε 1.336 drones κατά τη διάρκεια του μπαράζ επιθέσεων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας — αριθμός που αποτελεί τον δεύτερο υψηλότερο ημερήσιο απολογισμό μέχρι στιγμής για φέτος, σύμφωνα με καταμέτρηση επίσημων ρωσικών ανακοινώσεων από το πρακτορείο AFP.

Ο Αξιόνοφ δήλωσε γύρω στις 8:00 π.μ. τοπική ώρα ότι οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί θα παρέμεναν σε ισχύ περίπου έως το μεσημέρι και ότι είχε συσταθεί συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Το φιλοουκρανικό κανάλι παρακολούθησης «Crimean Wind» ανέφερε ότι ένα πλήγμα έπληξε μία από τις αψίδες του πλωτού τμήματος της γέφυρας γύρω στις 5:38 π.μ. τοπική ώρα. Σύμφωνα με το ίδιο κανάλι, βρίσκονταν σε εξέλιξη επιθεωρήσεις της κατασκευής.



Παράλληλα, το ρωσικό κανάλι στο Telegram «Mash» μετέδωσε ότι περίπου 2.000 αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί σε κυκλοφοριακό κομφούζιο πάνω στη γέφυρα και ότι αυτή είχε δεχθεί επίθεση από drones.



Η Kyiv Independent δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις ζημιές, ενώ το Κίεβο δεν είχε προβεί σε κάποιο σχόλιο για το πλήγμα κατά της γέφυρας.

H εφημερίδα επικοινώνησε με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και την υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της χώρας (HUR) για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αναφερόμενη επίθεση.

Διαχρονικός στόχος

Η Γέφυρα της Κριμαίας, μήκους 19 χιλιομέτρων, γνωστή και ως «Γέφυρα του Κερτς», συνδέει το ρωσικό Κράι Κρασνοντάρ με τη ρωσοκρατούμενη χερσόνησο της Κριμαίας διασχίζοντας τον Πορθμό του Κερτς.

Κατασκευάστηκε μετά την κατάληψη της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, με το οδικό της τμήμα να παραδίδεται στην κυκλοφορία το 2018, ενώ τα επιβατικά σιδηροδρομικά δρομολόγια ξεκίνησαν το 2019.

Η γέφυρα αποτελεί στόχο ουκρανικών επιθέσεων από την αρχή της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής. Ένα παγιδευμένο φορτηγό προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα τον Οκτώβριο του 2022, ενώ ουκρανικά θαλάσσια drones την έπληξαν εκ νέου τον Ιούλιο του 2023.

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις και σε άλλες υποδομές μεταφορών στην Κριμαία.

Στις 21 Ιουνίου, ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους και στις δύο πλευρές της Γέφυρας της Κριμαίας, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων υποδομών μεταφοράς πετρελαίου στο ρωσικό Κράι Κρασνοντάρ και μιας αποθήκης καυσίμων στο κατεχόμενο Κερτς.

Στις 23 Ιουνίου, οι Ουκρανικές Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων ανέφεραν την καταστροφή μιας σιδηροδρομικής γέφυρας πάνω από τη Διώρυγα της Βόρειας Κριμαίας, μιας κομβικής διαδρομής που χρησιμοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις για τη μεταφορά στρατιωτικών εφοδίων σε ολόκληρη τη χερσόνησο.