Γεωργιάδης για νεκρούς στο Πολυτεχνείο: «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά»

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Για το Πολυτεχνείο και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις εκδηλώσεις για την 53η επέτειο αύριο, μίλησε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης στον ραδιοφωνικό σταθμό, «Παραπολιτικά».

Σχετικά με την αυριανή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «Να τον δω να καίει και αμερικανικές σημαίες τον κ. Τσίπρα και τι στον κόσμο! Η πορεία του Πολυτεχνείου έχει έναν χαρακτήρα πολύ αντιαμερικανικό».

Ερωτηθείς αν το Πολυτεχνείο έγινε, ο υπουργός Υγείας τόνισε: «Πότε είπα ότι δεν έγινε; Προφανώς και έγινε το Πολυτεχνείο και οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη».

Τέλος, ερωτηθείς αν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες».