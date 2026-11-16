Γεωργιάδης για νεκρούς στο Πολυτεχνείο: «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά» ενόψει της 53ης επετείου του Πολυτεχνείου, σχολιάζοντας την αυριανή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις εκδηλώσεις. Ερωτηθείς σχετικά με την ύπαρξη νεκρών στα γεγονότα, δήλωσε πως παραμένει πιστός στο πόρισμα Τσεβά που εκδόθηκε επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το Πολυτεχνείο οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Γεωργιάδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σχετικά με την αυριανή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Να τον δω να καίει και αμερικανικές σημαίες τον κ. Τσίπρα και τι στον κόσμο! Η πορεία του Πολυτεχνείου έχει έναν χαρακτήρα πολύ αντιαμερικανικό».
  • Ερωτηθείς αν το Πολυτεχνείο έγινε, ο υπουργός Υγείας τόνισε: «Πότε είπα ότι δεν έγινε; Προφανώς και έγινε το Πολυτεχνείο και οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη».
  • Τέλος, ερωτηθείς αν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Για το Πολυτεχνείο και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις εκδηλώσεις για την 53η επέτειο αύριο, μίλησε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης στον ραδιοφωνικό σταθμό, «Παραπολιτικά».

Σχετικά με την αυριανή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «Να τον δω να καίει και αμερικανικές σημαίες τον κ. Τσίπρα και τι στον κόσμο! Η πορεία του Πολυτεχνείου έχει έναν χαρακτήρα πολύ αντιαμερικανικό».

Ερωτηθείς αν το Πολυτεχνείο έγινε, ο υπουργός Υγείας τόνισε: «Πότε είπα ότι δεν έγινε; Προφανώς και έγινε το Πολυτεχνείο και οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη».

Τέλος, ερωτηθείς αν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ