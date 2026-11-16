Μαρινάκης: Παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα έως τις 30 Νοεμβρίου

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Στην επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο, στις 15 Νοεμβρίου 1983, αλλά και στην παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα, αναφέρθηκε σήμερα Δευτέρα (16/11) ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στην επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την ενέργεια παράνομη και άκυρη, υπογραμμίζοντας ότι αντίκειται στις αποφάσεις και τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανακοίνωσε την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα έως τις 30 Νοεμβρίου, με στόχο τη συνέχιση της στήριξης των καταναλωτών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, στα 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη.

Η παράταση του μέτρου εντάσσεται στο πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στα νοικοκυριά και τους καταναλωτές.