Μπαράζ ανατιμήσεων στα γαλακτοκομικά – Πόσες βιομηχανίες θα αυξήσουν τις τιμές στα προϊόντα τους ﻿

Μπαράζ ανατιμήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο δίμηνο σε τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα εξαιτίας της ακριβότερης πρώτης ύλης, δηλαδή του γάλακτος, αλλά και της αύξησης του λειτουργικού κόστους που έχουν οι βιομηχανίες λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μέχρι τις αρχές του νέου έτους, δηλαδή μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου τουλάχιστον 20 μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων αναμένεται να προχωρήσουν σε ανατιμήσεις οι οποίες κατά μέσο όρο φτάνουν το 8%.

Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου θα έχουν περάσει στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ οι ανατιμήσεις κυρίως σε τυριά όπως είναι η φέτα. Μάλιστα οι περισσότερες ανατιμήσεις σε τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα αναμένεται να γίνουν εντός του Νοεμβρίου και κάποιες άλλες από τις αρχές της επόμενης χρονιάς ενώ λιγότερες είναι αυτές που έχουν γίνει τον Οκτώβριο και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

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