ΑΑΔΕ: «Ξεπαγώνει» το μπόνους για τις επώνυμες καταγγελίες φοροδιαφυγής – Πότε θα πληρώνονται οι πολίτες

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Έπειτα από περίπου 3 χρόνια καθυστερήσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχεδιάζει την ενεργοποίηση του μέτρου της χρηματικής επιβράβευσης των πολιτών που καταγγέλλουν επώνυμα περιπτώσεις επιβεβαιωμένης φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής Appodixi.

Τα πολλά τεχνικά προβλήματα, και κυρίως η διασφάλιση της προστασίας της ταυτότητας των πολιτών που υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες, δεν επέτρεπαν μέχρι τώρα την εφαρμογή του οικονομικού κινήτρου των 100 έως 3.000 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της απόδειξης, όταν ο φορολογικός έλεγχος διαπιστώνει συγκεκριμένες φορολογικές παραβάσεις.

Όπως εξηγούν πηγές της ΑΑΔΕ, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν η διασφάλιση ότι τα προσωπικά στοιχεία των καταγγελλόντων δεν θα φτάνουν ποτέ στα χέρια των ελεγχόμενων επιχειρήσεων. Η προστασία αυτή θα πρέπει να είναι απόλυτη, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου αλλά και σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία ακολουθήσει.

«Δεν μπορεί να ζητείται από έναν πολίτη να καταγγείλει επώνυμα μια φορολογική παράβαση χωρίς να υπάρχει πλήρης εγγύηση ότι η ταυτότητά του δεν θα αποκαλυφθεί στον ελεγχόμενο» υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Η ενεργοποίηση του οικονομικού κινήτρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΑΑΔΕ εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και των οργανωμένων κυκλωμάτων οικονομικής απάτης με πιο χαρακτηριστική υπόθεση την πρόσφατη αποκάλυψη του μεγάλου κυκλώματος με τους «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη.

Αυτόματες πληρωμές

Παράλληλα η ΑΑΔΕ προετοιμάζει έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό για την καταβολή της χρηματικής επιβράβευσης, δεδομένου ότι η αμοιβή συνδέεται με την επιβολή προστίμου μετά τη διαπίστωση συγκεκριμένης φορολογικής παράβασης .

Ζητούμενο η αποφυγή πρόσθετων γραφειοκρατικών διαδικασιών και καθυστερήσεων χωρίς να παραβιάζεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του Appodixi οι πολίτες μπορούν να σαρώνουν με την κάμερα του κινητού τους τηλεφώνου τον κωδικό QR της απόδειξης και να ελέγχουν τα στοιχεία της.

Εφόσον διαπιστώσουν ασυμφωνία ή έχουν ενδείξεις παρατυπίας μπορούν να αποστείλουν την απόδειξη στην ΑΑΔΕ υποβάλλοντας επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία.

Μια απόδειξη που δεν διαβιβάστηκε, ένα POS που εμφανίζεται ξαφνικά εκτός λειτουργίας τη στιγμή της πληρωμής ή ένας λογαριασμός χωρίς τον προβλεπόμενο κωδικό QR μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω έλεγχο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μέσω του Appodixi έχουν υποβληθεί περισσότερες από 225.000 καταγγελίες για αποδείξεις, σύμφωνα με το ERTNews.

Το μπόνους που ξεκινάει από 100 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως 3.000 ευρώ προβλέπεται για τους πολίτες που υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες μέσω του Appodixi εφόσον από τον φορολογικό έλεγχο που θα ακολουθήσει διαπιστωθούν συγκεκριμένες παραβάσεις και επιβληθεί πρόστιμο στην επιχείρηση.

Ειδικότερα:

Όπως προβλέπεται από το αρχικό πλαίσιο λειτουργίας του μέτρου: