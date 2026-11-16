Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: «Η θαλάσσια ασφάλεια προϋπόθεση για την ευημερία των λαών» – Η ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων

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Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στο Ιράν και τη Συρία, βρίσκονται στο επίκεντρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Στις εργασίες συμμετέχει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος προσερχόμενος τόνισε μεταξύ άλλων: «Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η θαλάσσια ασφάλεια δεν αποτελεί απλώς έναν όρο για το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη έτσι ώστε να υπάρξει ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια και εν τέλει ευημερία των λαών».

Βασικό θέμα της συνεδρίασης αποτελεί η ενίσχυση της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα, με τους Ευρωπαίους υπουργούς Εξωτερικών να εξετάζουν τη συνέχιση της στρατιωτικής και πολιτικής υποστήριξης προς το Κίεβο.

Παράλληλα, στην ατζέντα περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης υβριδικής εκστρατείας της Ρωσίας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στα θέματα του Συμβουλίου.

Η συμμετοχή της ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ρόλο που θα διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, υπογράμμισε ότι το ουσιαστικό ζήτημα είναι να προσέλθει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πραγματική πρόθεση για ειρήνη με την Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί αναμένεται να εξετάσουν τόσο τις προοπτικές της διπλωματικής διαδικασίας όσο και τη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Στο τραπέζι οι εξελίξεις σε Συρία και Ιράν

Το δεύτερο βασικό θέμα της συνεδρίασης αφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η κατάσταση στη Συρία, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της πολιτικής μετάβασης στη χώρα.

Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν τις εξελίξεις στο Ιράν, στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής προσέγγισης για την περιοχή.

Συνάντηση με τη συμμετοχή Τουρκίας, Ουκρανίας και Μολδαβίας

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, οι Ευρωπαίοι υπουργοί θα συμμετάσχουν στη δεύτερη συνάντηση για τη διαπεριφερειακή ασφάλεια και συνδεσιμότητα. Στη συνάντηση αναμένεται να λάβουν μέρος εκπρόσωποι χωρών όπως η Τουρκία, η Ουκρανία και η Μολδαβία.

Από την τουρκική πλευρά αναμένεται η συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.