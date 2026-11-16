Αλέξης Τσίπρας: Στα τέλη Φεβρουαρίου το ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛΑΣ – «Το σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού μας»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ), Αλέξης Τσίπρας, πρότεινε τη διεξαγωγή του ιδρυτικού συνεδρίου στα τέλη του επόμενου Φεβρουαρίου μέσω βίντεο προς τα μέλη του κόμματος.

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Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας, ΕΛ.Α.Σ.
πηγή: Intime - Mitrousias Nikos
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα τέλη του επόμενου Φεβρουαρίου προτείνει να πραγματοποιηθεί το ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛ.Α.Σ. ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «το σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού μας».
  • Σύμφωνα με τον ίδιο, ολοκληρώνεται ο κύκλος της δημιουργίας και ξεκινά η οργανωτική συγκρότηση με στόχο ένα κόμμα με βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία.
  • Καλώντας τα μέλη σε ενεργή συμμετοχή για το επόμενο βήμα, υπογράμμισε ότι «Η Ελλάδα το έχει ανάγκη. Η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να το κάνει πράξη».

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Στα τέλη του επόμενου Φεβρουαρίου προτείνει να πραγματοποιηθεί το ιδρυτικό συνέδριο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ) ο πρόεδρός της, Αλέξης Τσίπρας, σε μήνυμα που απηύθυνε μέσω βίντεο προς τα μέλη του κόμματος. Όπως ανέφερε, το βήμα αυτό θα αποτελέσει την αφετηρία της οργανωτικής συγκρότησης του κόμματος και, όπως το χαρακτήρισε, «το σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού μας».

Το μήνυμα έρχεται λίγες ημέρες πριν συμπληρωθούν έξι μήνες από τη γέννηση της ΕΛ.Α.Σ. Ο πρόεδρος τους κόμματος ευχαρίστησε τα μέλη για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους, υποστηρίζοντας ότι χάρη σε αυτήν πέτυχαν «ένα μικρό θαύμα»: αναδιέταξαν τους πολιτικούς συσχετισμούς και ξαναγέννησαν την ελπίδα για μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, που θα φέρει «την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος, ο κύκλος της δημιουργίας, και ξεκινά ο κύκλος της οργανωτικής συγκρότησης. Στόχος είναι η διαμόρφωση της Συμπαράταξης σε κόμμα με βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία και σε εγχείρημα μακράς πνοής. Αυτό, όπως είπε, απαιτεί οργάνωση και δράση σε όλη την Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν και διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο. «Η ΕΛ.Α.Σ. πρέπει να είναι εκεί. Δίπλα τους», τόνισε.

Ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε ότι το επόμενο στάδιο δεν απαιτεί μόνο την κινητοποίηση των μελών, αλλά και τη δημοκρατική συγκρότηση του κόμματος. Για τον λόγο αυτό πρότεινε να προχωρήσει η Συμπαράταξη «με τόλμη» στο επόμενο βήμα, με την οργάνωση του Ιδρυτικού Συνεδρίου.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι η νίκη δεν θα έρθει μόνο από τις διακηρύξεις και τις θέσεις του κόμματος, αλλά από κάθε μέλος και φίλο του και από την κινητοποίησή τους. Κάλεσε τα μέλη να προχωρήσουν μαζί στο επόμενο κεφάλαιο του «νέου βιβλίου» που άρχισαν να γράφουν τον περασμένο Μάη, και τόνισε ότι με τη δύναμη της συμμετοχής τους μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για μια προοδευτική νίκη. «Η Ελλάδα το έχει ανάγκη. Η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να το κάνει πράξη», κατέληξε.

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