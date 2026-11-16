Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιες επιχειρήσεις επεκτείνεται από σήμερα – Τι αλλάζει

Σε νέα διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της περνά η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, καθώς από σήμερα 16 Νοεμβρίου 2026 το μέτρο καθίσταται υποχρεωτικό σε επιπλέον επαγγελματικούς τομείς, εντάσσοντας στο σύστημα καταγραφής του χρόνου απασχόλησης ακόμη μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.

Η επέκταση αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση και τις λοιπές δραστηριότητες γραφείου, στις επισκευές, την αποθήκευση και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες μεταφοράς (logistics), στη διαχείριση νερού και λυμάτων, καθώς και στα τυχερά παίγνια.

Η συγκεκριμένη φάση εφαρμογής άρχισε στις 29 Ιουνίου 2026 και βρίσκονταν σε πιλοτικό στάδιο έως τις 15 Νοεμβρίου, δίνοντας στις επιχειρήσεις των συγκεκριμένων κλάδων τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις.

Με την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα καλύπτει περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά εργασίας.

Στόχος η καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας

Βασικός στόχος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι η ακριβής καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ψηφιακή καταγραφή περιορίζει τα περιθώρια αδήλωτων υπερωριών, καθώς και παράνομων μεταβολών ή υπερβάσεων του δηλωμένου ωραρίου.

Παράλληλα, ενισχύει τη διαφάνεια στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και της εισφοροδιαφυγής. Πρόκειται για πρακτικές που επιβαρύνουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις που τηρούν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Η λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας υποστηρίζεται από την εφαρμογή myErgani app και το αναβαθμισμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», μέσω του οποίου τα στοιχεία για τον χρόνο εργασίας διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο. Με βάση τα δεδομένα που καταχωρίζονται, η απασχόληση αποτυπώνεται ως κανονικό ωράριο, υπερεργασία ή υπερωρία.

Το σύστημα καλύπτει διαφορετικές μορφές απασχόλησης και συνθήκες εργασίας, όπως σταθερά και μεταβαλλόμενα ωράρια, εργασία σε βάρδιες και υπερωριακή απασχόληση.

Μέσω της εφαρμογής myErgani, οι εργαζόμενοι έχουν επίσης πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες για τον χρόνο εργασίας τους, τα ρεπό και τις άδειές τους, αποκτώντας πληρέστερη εικόνα των στοιχείων της απασχόλησής τους.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζει τη διττή στόχευση του μέτρου, τόσο ως προς την προστασία των εργαζομένων όσο και ως προς τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο με διττό στόχο: αφενός την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και αφετέρου την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Από τις 16 Νοεμβρίου προχωρούμε στην πλήρη εφαρμογή της σε πέντε ακόμη κλάδους της οικονομίας, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου που ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου. Με την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, διασφαλίζουμε ότι κάθε ώρα εργασίας καταγράφεται και αμείβεται, ενώ, παράλληλα, διαμορφώνουμε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που τηρούν την εργατική νομοθεσία. Συνεχίζουμε με συνέπεια την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με στόχο μία αγορά εργασίας πιο δίκαιη, πιο διαφανή, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, η επέκταση της εφαρμογής της δημιουργεί σημαντικά έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία αξιοποιούμε για την επιστροφή μερίσματος στην κοινωνία μέσω π.χ. μειώσεων φόρων και επιβαρύνσεων και αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος» τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αύξηση 35% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες τους εννέα μήνες του 2026

Αύξηση κατά 35% παρουσίασαν οι καταγεγραμμένες ώρες υπερωριακής απασχόλησης στους 13 κλάδους όπου εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, το εννεάμηνο του 2026 καταγράφηκαν συνολικά 7,75 εκατομμύρια ώρες υπερωρίας, έναντι 5,75 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η αύξηση αντιστοιχεί σε 2.002.357 επιπλέον ώρες υπερωριακής απασχόλησης, αποτυπώνοντας τη διεύρυνση της καταγραφής των υπερωριών στους συγκεκριμένους κλάδους.

Τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις κατέγραψαν το χονδρικό εμπόριο, με άνοδο 208%, και οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, με αύξηση 149%. Ακολούθησαν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με 57%, τα σούπερ μάρκετ με 53% και η εστίαση με 50%.

Αναλυτικότερα, στο χονδρικό εμπόριο οι καταγεγραμμένες ώρες υπερωρίας αυξήθηκαν από 377.628 το εννεάμηνο του 2025 σε 1.162.322 το αντίστοιχο διάστημα του 2026, σημειώνοντας άνοδο κατά 784.694 ώρες.

Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες οι υπερωρίες αυξήθηκαν από 48.244 σε 120.362 ώρες, ενώ στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες διαμορφώθηκαν σε 44.710 ώρες, έναντι 28.439 ωρών το εννεάμηνο του 2025.

Ανοδική ήταν η πορεία και στα σούπερ μάρκετ, όπου οι καταγεγραμμένες υπερωρίες έφτασαν τις 289.322 ώρες από 189.618, καθώς και στην εστίαση, όπου ανήλθαν σε 1.137.853 ώρες, έναντι 756.099 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ποιοι κλάδοι κατέγραψαν τις περισσότερες επιπλέον υπερωρίες

Σε απόλυτους αριθμούς, τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών είχε το χονδρικό εμπόριο, με 784.694 επιπλέον ώρες. Ακολούθησε η εστίαση με 381.754 ώρες και η βιομηχανία με 331.178 επιπλέον ώρες.

Στη βιομηχανία, οι συνολικές καταγεγραμμένες υπερωρίες ανήλθαν σε 2.580.470 ώρες, έναντι 2.249.292 το εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 15%.

Τα στοιχεία αφορούν σε συνολικά 13 κλάδους της οικονομίας στους οποίους εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (security), διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, ενέργεια, σούπερ μάρκετ, τουρισμό, λιανικό εμπόριο, βιομηχανία, εστίαση και χονδρικό εμπόριο.

Η αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών αποτυπώνει, σύμφωνα με το ΕΡΤNews, τη διεύρυνση της καταγραφής του πραγματικού χρόνου απασχόλησης στους κλάδους όπου εφαρμόζεται το μέτρο, ενισχύοντας τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η ορθή καταγραφή και η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης συμβάλλουν στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και στην προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ενισχύουν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, δημιουργώντας μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για την αντιμετώπιση κοινωνικών αδικιών, όπως οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας.