Κυβερνοεπιθέσεις και Υβριδικός Πόλεμος: Μια διαρκώς εξελισσόμενη απειλή για την εθνική ασφάλεια – Ανάλυση του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου

Το παγκόσμιο blackout (μπλακ άουτ) στα συστήματα της Microsoft, στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2026, το οποίο έθεσε εκτός λειτουργίας ευρέως χρησιμοποιούμενες ψηφιακές υπηρεσίες όπως το Outlook, το Teams, το Microsoft 365 και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Copilot, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον βαθμό εξάρτησης της σύγχρονης οικονομίας, της δημόσιας διοίκησης και της καθημερινότητας των πολιτών από τις ψηφιακές υποδομές. Παράλληλα, πέρα από τις διευκρινίσεις της εταιρείας ότι το περιστατικό οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα δικτυακής διαμόρφωσης και όχι σε κυβερνοεπίθεση, αναδείχθηκε ο βαθμός ευπάθειας των σύγχρονων κοινωνιών, των κυβερνήσεων και των κρίσιμων υποδομών που απορρέει από την αυξανόμενη εξάρτησή τους από τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Συγκεκριμένα, οι σύγχρονες ψηφιακές λειτουργίες στηρίζονται σε ένα σύνθετο και αλληλεξαρτώμενο ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο μια διαταραχή σε έναν μεγάλο πάροχο μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες σε ένα ευρύ δίκτυο οργανισμών και υπηρεσιών, ακόμη και σε παγκόσμια κλίμακα.

Αυτή ακριβώς η ευπάθεια αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν εξετάζεται υπό το πρίσμα του σύγχρονου γεωπολιτικού ανταγωνισμού και της αξιοποίησης του κυβερνοχώρου ως πεδίου για την άσκηση στρατηγικής πίεσης.

Ειδικότερα, στο σημερινό περιβάλλον ασφάλειας, οι κυβερνοεπιθέσεις δεν αποτελούν απλώς τεχνικές ενέργειες εναντίον πληροφοριακών συστημάτων, αλλά μπορούν να ενταχθούν σε ευρύτερες επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου, οι οποίες συνδυάζουν στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα, συμβατικές και ασύμμετρες μεθόδους, καθώς και ενέργειες στον φυσικό και στον ψηφιακό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό, η στοχοποίηση κρατικών υπηρεσιών, τραπεζών, ενεργειακών δικτύων, τηλεπικοινωνιακών υποδομών ή άλλων κρίσιμων υποδομών μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην οικονομική και κοινωνική ζωή, να περιορίσει την επιχειρησιακή ικανότητα του κράτους και να ενισχύσει το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών.

Επίσης, όταν τέτοιες ενέργειες συνδυάζονται με παραπληροφόρηση, επιχειρήσεις επιρροής και τη συστηματική εκμετάλλευση κοινωνικών ή πολιτικών αντιθέσεων, ο επιδιωκόμενος στόχος μπορεί να υπερβαίνει την πρόκληση τεχνικών ζημιών και να περιλαμβάνει την υπονόμευση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, την αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την άσκηση πολιτικής πίεσης στην κυβέρνηση ενός κράτους.

Επομένως, η κυβερνοδιάσταση του υβριδικού πολέμου δεν κρίνεται μόνο από την έκταση μιας επίθεσης ή τις τεχνικές της επιπτώσεις, αλλά κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για την επίτευξη ευρύτερων πολιτικών και στρατηγικών στόχων.

Για τον λόγο αυτό, η στρατηγική σημασία του κυβερνοχώρου έχει αναγνωριστεί πλέον σε επίπεδο διεθνών οργανισμών και αμυντικών συμμαχιών.

Ειδικότερα, στη Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας, τον Ιούλιο του 2016, το ΝΑΤΟ αναγνώρισε επίσημα τον κυβερνοχώρο ως επιχειρησιακό πεδίο (domain of operations), στο οποίο η Συμμαχία οφείλει να μπορεί να αμύνεται και να αναπτύσσει επιχειρησιακές δυνατότητες, όπως ακριβώς στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα.

Η απόφαση αυτή αποτύπωσε μια βαθύτερη μεταβολή στη φύση των σύγχρονων συγκρούσεων.

Η αντιπαράθεση μεταξύ κρατών δεν περιορίζεται πλέον στα παραδοσιακά πεδία στρατιωτικής ισχύος.

Επεκτείνεται στα δίκτυα επικοινωνιών, στα πληροφοριακά συστήματα, στις ψηφιακές υπηρεσίες και στις υποδομές που υποστηρίζουν την οικονομική και κοινωνική λειτουργία μιας χώρας.

Μάλιστα, το ΝΑΤΟ έχει διευκρινίσει ότι μια κυβερνοεπίθεση, ανάλογα με τη φύση, την έκταση και τις συνέπειές της, θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην εξέταση ενεργοποίησης του Άρθρου 5 περί συλλογικής άμυνας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε επίθεση στον κυβερνοχώρο συνιστά επίθεση κατά της Συμμαχίας, αλλά αναδεικνύει ότι οι επιπτώσεις μιας σοβαρής κυβερνοεπιχείρησης μπορούν πλέον να αξιολογούνται στο ίδιο στρατηγικό επίπεδο με άλλες μορφές απειλής κατά της ασφάλειας των κρατών.

Στο ίδιο πλαίσιο, μετά τη στοχευμένη κυβερνοεπίθεση που έλαβε χώρα στις 28 Οκτωβρίου 2019 στη Γεωργία και προκάλεσε ζημιές στις κοινωνικές και οικονομικές υποδομές της, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), μέσω δήλωσης του Ύπατου Εκπροσώπου της εκ μέρους της Ε.Ε. και των κρατών-μελών, έκανε έκκληση για προώθηση και άσκηση υπεύθυνης συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε έναν ανοικτό, σταθερό, ειρηνικό και ασφαλή κυβερνοχώρο, στον οποίο τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου εφαρμόζονται πλήρως.

Επίσης, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, έχουν αναδείξει τη σταθερότητα του κυβερνοχώρου ως βασική επιδίωξη της πολιτικής τους.

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, η Ομάδα Ανοικτής Σύνθεσης για την ασφάλεια των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έχει υπογραμμίσει τη σύνδεση μεταξύ ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στον κυβερνοχώρο.

Ωστόσο, η σταθερότητα δεν αποτελεί μια αυτονόητη ή μονοδιάστατη έννοια.

Μπορεί να αφορά την απρόσκοπτη λειτουργία των ψηφιακών υποδομών, την προστασία των κρίσιμων κρατικών λειτουργιών και την αποφυγή διεθνών συγκρούσεων, αλλά και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και της εμπιστοσύνης των πολιτών. Το κρίσιμο ερώτημα επομένως, δεν είναι μόνο πώς διατηρείται σταθερός ο κυβερνοχώρος, αλλά και ποια συμφέροντα, ποιες λειτουργίες και ποιες αξίες επιδιώκεται να προστατευθούν.

Η διάσταση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο σύγχρονο περιβάλλον υβριδικών απειλών και γεωπολιτικού ανταγωνισμού, όπου η ψηφιακή ασφάλεια και η εθνική σταθερότητα αποτελούν πλέον αλληλένδετες διαστάσεις της σύγχρονης εθνικής ασφάλειας.

Η ανάγκη αντιμετώπισης αυτών των απειλών, αποτυπώνεται και στα στοιχεία που δημοσιεύει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA).

Σύμφωνα με την έκθεση «ENISA Threat Landscape 2026», η οποία εξετάζει την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2025, η δημόσια διοίκηση εξακολουθεί να αποτελεί τον τομέα με τη μεγαλύτερη έκθεση σε κυβερνοεπιθέσεις στην Ε.Ε..

Παράλληλα, το ransomware, δηλαδή η χρήση κακόβουλου λογισμικού που κρυπτογραφεί ή δεσμεύει δεδομένα και συστήματα με σκοπό την εκβίαση, παραμένει μία από τις απειλές με τις σοβαρότερες επιχειρησιακές επιπτώσεις.

Διαρκής πρόκληση οι κυβερνοαπειλές

Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι οι κυβερνοαπειλές δεν αποτελούν ένα μελλοντικό ενδεχόμενο, αλλά μια διαρκή πρόκληση για τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και των ψηφιακών υποδομών από τις οποίες εξαρτάται η ευρωπαϊκή οικονομία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης, η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των ψηφιακών συστημάτων.

Οι δημόσιοι οργανισμοί, οι τράπεζες, οι ενεργειακές επιχειρήσεις, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και οι υπηρεσίες υγείας χρησιμοποιούν κοινές ψηφιακές υποδομές, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud), λογισμικό και εξωτερικούς παρόχους τεχνολογίας.

Η εξάρτηση αυτή προσφέρει σημαντικά λειτουργικά και οικονομικά πλεονεκτήματα, αλλά δημιουργεί όμως και νέες μορφές ευπάθειας, καθώς μια παραβίαση στην αλυσίδα εφοδιασμού λογισμικού ή μια σοβαρή αστοχία σε έναν πάροχο μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα πολλούς οργανισμούς, ακόμη και σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας.

Συνεπώς, η ασφάλεια ενός οργανισμού δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τα δικά του συστήματα, αλλά και από την ασφάλεια και την αξιοπιστία ενός ευρύτερου ψηφιακού οικοσυστήματος.

Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβερνοασφάλεια δεν μπορεί να περιορίζεται στην πρόληψη και την αποτροπή επιθέσεων.

Εξίσου σημαντική είναι η Κυβερνοανθεκτικότητα (cyber resilience), δηλαδή η ικανότητα ενός οργανισμού ή ενός κράτους να διατηρεί τις κρίσιμες λειτουργίες του, να περιορίζει τις επιπτώσεις μιας κυβερνοεπίθεσης ή τεχνικής διαταραχής και να αποκαθιστά τη λειτουργία του το ταχύτερο δυνατό.

Η διάκριση αυτή είναι ουσιαστική, καθώς η κυβερνοασφάλεια αποσκοπεί στην προστασία των συστημάτων, ενώ η κυβερνοανθεκτικότητα διασφαλίζει ότι ακόμη και όταν τα μέτρα προστασίας αποτύχουν, οι βασικές λειτουργίες δεν θα διακοπούν ολοκληρωτικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. έχει ήδη προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου θεσμικού πλαισίου προς αυτή την κατεύθυνση. Η

Οδηγία NIS2 διευρύνει τις υποχρεώσεις κυβερνοασφάλειας σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, οι τράπεζες, οι ψηφιακές υποδομές και η δημόσια διοίκηση, ενισχύοντας τις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνων, αναφοράς περιστατικών και συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών. Παράλληλα, η «Πράξη για την Αλληλεγγύη στον κυβερνοχώρο» (Cyber Solidarity Act), που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2025, αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων έγκαιρου εντοπισμού, προετοιμασίας και συντονισμένης αντιμετώπισης σημαντικών κυβερνοαπειλών και περιστατικών μεγάλης κλίμακας.

Ωστόσο, η αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των πολιτικών δεν εξαντλείται στη θέσπιση κανόνων και στην αναβάθμιση των τεχνολογικών μέσων.

Προϋποθέτει συστηματική αξιολόγηση των κινδύνων, ασφαλή αντίγραφα δεδομένων, εναλλακτικά συστήματα και δίκτυα επικοινωνιών, σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας, τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης, η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να ανταλλάσσουν εγκαίρως πληροφορίες, να συντονίζουν την αντίδρασή τους και να αποκαθιστούν κρίσιμες λειτουργίες σε συνθήκες παρατεταμένης διαταραχής.

Για την Ελλάδα, η πρόκληση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, η ενεργειακή ασφάλεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι μεταφορές και η υγειονομική περίθαλψη εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από ψηφιακά συστήματα και διασυνδεδεμένες υποδομές.

Η προστασία τους επομένως, δεν αποτελεί αποκλειστικά αρμοδιότητα των τεχνικών υπηρεσιών ή των ειδικών στην πληροφορική, αλλά ζήτημα συνολικού κρατικού σχεδιασμού και εθνικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να συνδέει την κυβερνοάμυνα, την προστασία των κρίσιμων υποδομών, τη διαχείριση κρίσεων, τη στρατηγική επικοινωνία και τη συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους. Ταυτόχρονα, η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας των κρατικών λειτουργιών πρέπει να αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, ώστε μια κυβερνοεπίθεση ή μια εκτεταμένη τεχνική διαταραχή να μην μπορεί να μετατραπεί σε κρίση κρατικής λειτουργίας και κοινωνικής εμπιστοσύνης.

Εν κατακλείδι, στο σημερινό ασταθές και έντονα ανταγωνιστικό γεωπολιτικό περιβάλλον, η εθνική ασφάλεια δεν κρίνεται μόνο από την προστασία των συνόρων και την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κρίνεται και από την ικανότητα ενός κράτους να προστατεύει τις ψηφιακές του υποδομές, να διατηρεί τη λειτουργία των θεσμών και της οικονομίας του και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά απειλές που εκδηλώνονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά πεδία.

Η κυβερνοασφάλεια και η κυβερνοανθεκτικότητα δεν αποτελούν συνεπώς, απλώς τεχνολογικές προτεραιότητες, αλλά βασικές προϋποθέσεις για τη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας, της κοινωνικής συνοχής και της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος