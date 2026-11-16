LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισιάς – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου

Αυξημένη είναι η κίνηση σε κεντρικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με δυσχέρεια στην κυκλοφορία στον Κηφισό από τη Λένορμαν έως την Αχαρνών και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κηφισίας. Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του The Mall Athens.

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κίνηση- Κηφισός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με την Τροχαία, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στον Κηφισό από τη Λένορμαν έως την Αχαρνών και στα δύο ρεύματα, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου καθώς και στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη.
  • Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Αττική Οδό, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στο ύψος του εμπορικού κέντρου The Mall Athens.
  • Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 30′ από Μαραθώνος και Αγία Παρασκευή έως Κύμης, ενώ προς Αεροδρόμιο φτάνουν τα 20′-25′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε δρόμους του Λεκανοπεδίου, ενώ καθυστερήσεις παρουσιάζονται και στην Αττική Οδό  λόγω τροχαίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τροχαία, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στον Κηφισό, από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών και στα δύο ρεύματα, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου καθώς και στην Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Αττική Οδό, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στο ύψος εμπορικού κέντρου The Mall Athens και στο οποίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα.

Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις καταγράφονται:

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

  • Άνω των 30′ από Μαραθώνος έως Κύμης,
  • Άνω των 30′ από Αγία Παρασκευή έως Κύμης.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

  • 20′-25′ από κόμβο Φυλής έως κόβμο Κηφισίας,
  • 10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.

 

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