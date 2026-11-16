LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισιάς – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε δρόμους του Λεκανοπεδίου, ενώ καθυστερήσεις παρουσιάζονται και στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τροχαία, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στον Κηφισό, από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών και στα δύο ρεύματα, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου καθώς και στην Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Αττική Οδό, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στο ύψος εμπορικού κέντρου The Mall Athens και στο οποίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα.

Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις καταγράφονται:

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 30′ από Μαραθώνος έως Κύμης,

Άνω των 30′ από Αγία Παρασκευή έως Κύμης.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: