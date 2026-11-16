e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα έως και την Παρασκευή

Συνολικά 71.051.797,98 ευρώ καταβάλλονται σε 78.003 δικαιούχους από τις 16 έως και τις 20 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Οι καταβολές του e-ΕΦΚΑ αφορούν παροχές ΟΑΕΕ, επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, έξοδα κηδείας και αποφάσεις για εφάπαξ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Παράλληλα, η ΔΥΠΑ πιστώνει ποσά για επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 71.051.797,98 ευρώ θα καταβληθούν σε 78.003 δικαιούχους από σήμερα (16/11) έως και τις 20 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους για εφάπαξ, καθώς και 15.350.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και εξόδων κηδείας.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 36.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, καθώς και 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά 71.051.797,98 ευρώ θα καταβληθούν σε 78.003 δικαιούχους από σήμερα (16/11) έως και τις 20 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Σήμερα, 16 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 201.797,98 ευρώ σε 153 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν κατ’ εκτίμηση 15.350.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και εξόδων κηδείας.
  • Από σήμερα, 16 Νοεμβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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