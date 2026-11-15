Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Νωρίτερα η καταβολή του Δεκεμβρίου – Τι πρέπει να γνωρίζετε

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Έως 10 ημέρες νωρίτερα από την καθιερωμένη ημερομηνία αναμένεται να χορηγήσει ο ΟΠΕΚΑ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) για τον Δεκέμβριο του 2026 στους δικαιούχους λόγω εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα,το ΕΕΕ θα καταβληθεί το διάστημα μεταξύ 21 και 30 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους το ΕΕΕ και όχι την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2026. Η καταβολή αυτή θα αφορά σε όσους υποβάλλουν τη σχετική αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και θα έχουν λάβει τη σχετική έγκριση από τον ΟΠΕΚΑ.

Τα ποσά του ΕΕΕ και του ο τρόπος φορολόγησης

Τα ποσά του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) που λαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

Ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό παίρνει 216 ευρώ τον μήνα. Για κάθε επιπρόσθετο ενήλικο μέλος, το ΕΕΕ προσαυξάνεται κατά 108 ευρώ τον μήνα, ενώ για κάθε ανήλικο μέλος η μηνιαία προσαύξηση είναι 54 ευρώ.

παίρνει 216 ευρώ τον μήνα. Για κάθε επιπρόσθετο ενήλικο μέλος, το ΕΕΕ προσαυξάνεται κατά 108 ευρώ τον μήνα, ενώ για κάθε ανήλικο μέλος η μηνιαία προσαύξηση είναι 54 ευρώ. Το ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού είναι τα 972 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Επίσης επισημαίνεται πως, το ΕΕΕ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο ή προς τις τράπεζες.

Νέα αίτηση

Δεν προβλέπεται να συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Δεκεμβρίου 2026 όσων η διάρκεια ισχύος του ΕΕΕ είναι από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους έως τον Νοέμβριο του 2026 και δεν προχωρήσουν στην υποβολή νέας αίτησης έως τις 30 Νοεμβρίου. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονιστεί πως, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χορηγείται για διάστημα 6 μηνών.