ΟΟΣΑ: Μεγάλες ανισότητες στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις – «Πρωταθλητές» οι Έλληνες νέοι

Μεγάλες είναι οι διαφορές στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, ανάλογα με το μέγεθος και τον κλάδο που δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για την ψηφιακή οικονομία και τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο (OECD Digital Economy and Society Outlook 2026).

Σχεδόν τέσσερις στις δέκα (37%) μεγάλες επιχειρήσεις, με 250 και πλέον εργαζόμενους, χρησιμοποιούσαν κάποια μορφή ΤΙ το 2025, αλλά το ποσοστό ήταν μόλις 7% για τις μικρές επιχειρήσεις (με 10 έως 50 εργαζόμενους) και 15% για τις μεσαίες. Αντίστοιχο χάσμα, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, παρατηρείται και στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, όπου η χρήση της ΤΝ είναι γενικά μεγαλύτερη κατά μέσο όρο – 17,5% για τις μικρές επιχειρήσεις 29,5% για τις μεσαίες έναντι 52,1% για τις μεγάλες.

Το χάσμα εξηγείται από το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες είναι οικονομικά πιο εύρωστες, διαθέτουν ψηφιακές υποδομές και έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Για τους ίδιους λόγους, οι μεγάλες εταιρείες προπορεύονται και στη χρήση άλλων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως το cloud computing και το big data analytics. Πάνω από επτά στις δέκα μεγάλες ελληνικές εταιρείες χρησιμοποιούσαν τις δύο αυτές τεχνολογίες πέρυσι, με τα σχετικά ποσοστά στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ να είναι λίγο υψηλότερα.

Στην αιχμή της χρήσης ο κλάδος πληροφορικής

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν περισσότερο την ΤΝ στην Ελλάδα είναι αυτές του κλάδου της πληροφορικής – επικοινωνιών (σε ποσοστό 44%) και του κλάδου επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (31%). Αντίθετα, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ χαμηλή στη μεταποίηση, τις κατασκευές και το λιανικό εμπόριο, σε ποσοστό μόλις 7% και στους τρεις αυτούς κλάδους. Ωστόσο, μία στις τρεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και τέσσερις στις δέκα στο λιανικό εμπόριο χρησιμοποιούν big data analytics, ενώ τρεις στις δέκα κατασκευαστικές εταιρείες βασίζονται στο cloud computing.

Η προστασία από κυβερνοεπιθέσεις

Η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT) είναι ο κυριότερος λόγος που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και γενικότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ την ΤΝ, καθώς έχει αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο ο κίνδυνος επιθέσεων από χάκερς. Ενδεικτικό επίσης της σημασίας που έχει ο κίνδυνος αυτός είναι ότι η κυβερνοασφάλεια σκαρφάλωσε πέρυσι στη δεύτερη θέση των προτεραιοτήτων ψηφιακής πολιτικής μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Το 20% των μεγάλων ελληνικών εταιρειών χρησιμοποιούσαν την ΑΙ για την προστασία των συστημάτων ICT το 2025, ενώ το 13% για την οργάνωση του μάνατζμεντ και το 12% για τη βελτίωση του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, η οργάνωση του μάνατζμεντ και το μάρκετινγκ ήταν δύο άλλοι βασικοί λόγοι για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνολογία ΤΝ που χρησιμοποιείται περισσότερο από τις ελληνικές επιχειρήσεις αφορά στην ανάλυση γραπτών κειμένων (22%) και ακολουθεί το machine learning (17%). Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, το προβάδισμα έχει επίσης η ανάλυση γραπτών κειμένων και ακολουθεί η δημιουργία γραπτού ή προφορικού κειμένου.

Πρώτοι στη χρήση ΤΝ οι Έλληνες νέοι

Αντίθετα με τις επιχειρήσεις, σε ατομικό επίπεδο οι Έλληνες χρησιμοποιούν περισσότερο την ΤΝ απ’ ό,τι κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ και μάλιστα οι νεότεροι (16-24 ετών) ήταν στην πρώτη θέση το 2025 με ένα ποσοστό 83,5% έναντι 68,3% στον ΟΟΣΑ. Το ποσοστό χρήσης φθίνει με την αύξηση της ηλικίας, υποχωρώντας στο 50,8% για τις ηλικίες 25-54 ετών και στο 20,5% για τους άνω των 55 ετών. Στο σύνολο των ηλικιών (16-74 ετών) διαμορφώνεται στο 44,1% έναντι 37,2% στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Τέσσερις στους δέκα Έλληνες χρησιμοποιούν την ΤΝ κυρίως για ιδιωτικούς σκοπούς, ενώ περίπου ένας στους έξι για επαγγελματικούς σκοπούς και ένας στους εννιά για εκπαιδευτικούς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ