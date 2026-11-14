Eπίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους: Τι διευκρίνισε ο Χατζηδάκης για την πληρωμή

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση του επιδόματος των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, έδωσε σήμερα στο ΕΡΤnews ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ενδεχόμενη καταβολή του εντός του 2026.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης το επίδομα των 500 ευρώ δεν θα καταβληθεί το 2026 στους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς η εφαρμογή του παραμένει προγραμματισμένη για το 2027,.

Και επεσήμανε πως επικοινώνησε για το θέμα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και έλαβε σαφή απάντηση ότι δεν υπάρχει αλλαγή στον κυβερνητικό σχεδιασμό. «Διάβασα κι εγώ. Δεν είχα υποθέσει ότι ισχύει, αλλά καλού κακού τσέκαρα με το υπουργείο Οικονομικών, από όπου πήρα την απάντηση ότι δεν ισχύει και ότι προχωράμε με βάση τον σχεδιασμό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ισχύσει από το 2027, όπως είπε ο πρωθυπουργός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν πρόκειται να υπάρξει επίσπευση του μέτρου, επικαλέστηκε τις δημοσιονομικές αντοχές του προϋπολογισμού και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει μέχρι σήμερα σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, με παρεμβάσεις που αφορούν τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης.

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Το νομοσχέδιο

Υπενθυμίζεται πως το νομοσχέδιο για την «ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος» που ψηφίστηκε την Παρασκευή στη Βουλή συμπεριλαμβάνει και το επίδομα εορτών Χριστουγέννων στον δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα, στο άρθρο 25 “Επίδομα εορτών Χριστουγέννων στον δημόσιο τομέα” επισημαίνονται τα εξής:

1. Χορηγείται επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με χωριστή μισθοδοτική κατάσταση, αποκλειστικά τη 16η Δεκεμβρίου κάθε έτους:

α) στο προσωπικό, καθώς και στους δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση έμμισθης εντολής:

αα) των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τα οποία, μολονότι δεν περιλαμβάνονται στο μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης, ανήκουν στο Κράτος ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, και

αβ) των εταιρειών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4972/2022 (Α΄ 181), συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, καθώς και των εταιρειών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Δ΄ του Μέρους Α΄ του ως άνω νόμου ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,

β) στα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στα οποία δύναται να καταβάλλεται μηνιαία αντιμισθία, και

γ) στα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών και στα όργανα διοίκησης των φορέων της περ. α), στα οποία καταβάλλονται μηνιαίες αποδοχές, μη συμπεριλαμβανομένων των μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης στα οποία καταβάλλεται αποζημίωση μόνο για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων αυτών.

Αν η 16η Δεκεμβρίου συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, το επίδομα καταβάλλεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Το επίδομα αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα αναφοράς δώδεκα (12) μηνών, το οποίο εκτείνεται από την 1η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έως και την 30ή Νοεμβρίου του έτους καταβολής, και καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος έχει μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

2. Αν ο δικαιούχος δεν έχει μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το χρονικό διάστημα αναφοράς της παρ. 1, καταβάλλεται μέρος του επιδόματος ανάλογο προς το χρονικό διάστημα για το οποίο

μισθοδοτήθηκε. Για κάθε πλήρη ημερολογιακό μήνα για τον οποίο ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε αντιστοιχεί το ένα δωδέκατο (1/12) του ποσού της παρ. 1. Για τον υπολογισμό της αναλογίας του επιδόματος, κάθε μήνας λογίζεται ως τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση διαδοχικής μισθοδοσίας του δικαιούχου από περισσότερους φορείς εντός της ίδιας περιόδου αναφοράς, κάθε φορέας καταβάλλει το μέρος του επιδόματος που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε από αυτόν.

3. Οι δικαιούχοι που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ή ως ωρομίσθιοι, δικαιούνται το επίδομα της παρ. 1 κατ’ αναλογία του χρόνου και του ποσοστού απασχόλησής

τους, ως εξής:

το ποσό της παρ. 1, όπως αυτό διαμορφώνεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 2, πολλαπλασιάζεται με τον λόγο των ωρών της εβδομαδιαίας ή ημερήσιας απασχόλησης προς τις αντίστοιχες ώρες του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ή ημερήσιου ωραρίου που ισχύει για την αντίστοιχη θέση ή κατηγορία προσωπικού. Αν το ποσοστό ή ο χρόνος απασχόλησης μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο υπολογισμός διενεργείται χωριστά για κάθε χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει διαφορετικό ποσοστό ή χρόνος απασχόλησης, κατά περίπτωση, και τα επιμέρους ποσά αθροίζονται.

4. Για τον υπολογισμό της αναλογίας του επιδόματος δεν συνυπολογίζονται ώρες υπερωριακής ή άλλης πρόσθετης απασχόλησης πέραν του νόμιμου ωραρίου. Ο λόγος των ωρών απασχόλησης προς τις αντίστοιχες ώρες του νόμιμου ωραρίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τη μονάδα.

5. Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης του ίδιου δικαιούχου σε δύο (2) ή περισσότερες θέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, το αναλογούν ποσό του επιδόματος υπολογίζεται χωριστά για κάθε θέση. Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στον ίδιο δικαιούχο για την ίδια περίοδο αναφοράς δεν δύναται, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

Για την τήρηση του ανωτέρω ορίου, το ποσό που αναλογεί σε θέση με μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης περιορίζεται κατά το αναγκαίο μέρος, ώστε το άθροισμα των ποσών που καταβάλλονται στον δικαιούχο να μην υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Εφόσον το ανώτατο αυτό ποσό έχει ήδη συμπληρωθεί από προηγούμενη θέση ή θέσεις απασχόλησης, δεν καταβάλλεται επίδομα για θέση με μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης.

6. Το επίδομα της παρ. 1 εξαιρείται από τα ανώτατα όρια αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 5045/2023 (Α΄ 136), του άρθρου 31 του ν. 5246/2025 (Α΄ 198) και του άρθρου 86 του ν. 5265/2026 (Α΄ 3), καθώς και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που προβλέπει ανώτατο όριο αποδοχών, και δεν συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό των ορίων αυτών.

7. Το επίδομα της παρ. 1 περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές, αποτελεί συντάξιμη αποδοχή και υπόκειται στις κατά νόμο προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.

8. Το επίδομα χορηγείται από το έτος 2027 και ως χρονικό διάστημα αναφοράς για την πρώτη εφαρμογή του ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως και την 30ή Νοεμβρίου 2027