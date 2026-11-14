Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Ενημερώθηκαν Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας, Κωνσταντοπούλου από τον Γεραπετρίτη – Ο Βελόπουλος αρνήθηκε την ενημέρωση, δεν πήγε στο ραντεβού με τον ΥΠΕΞ

Με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συναντήθηκε στις 12 το μεσημέρι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο του κύκλου ενημερώσεων των πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική, με επίκεντρο το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και τις αντιδράσεις της Τουρκίας.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών είχε ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, και στη συνέχεια τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Στις 17:00 είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνάντηση, με την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη διαδικασία.

Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση και ΕΕ οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής

«Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για να σημειώσει ότι «η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας».

Ειδικότερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει στη δήλωσή του ότι «το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής αποτελεί έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έργο που οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011». Τονίζει ότι «η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, που έχει ήδη αναγνωριστεί ως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οφείλει να προχωρήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει ότι «η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου». «Τί θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;», ρωτά. Υπογραμμίζει καταληκτικά ότι «η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου» και πως «η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας».

Κουτσούμπας: «Έχει στηθεί ένα μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ εξέφρασε την ανησυχία του για τις διπλωματικές εξελίξεις, εστιάζοντας στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία.

Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη εξέλιξη επιτρέπει στην Άγκυρα να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική ζώνη υφαλοκρηπίδας, προειδοποιώντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού.

«Όλα δείχνουν ότι έχει στηθεί ένα μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να καθησυχάσει τον ελληνικό λαό, την ώρα που, σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξελίξεις δημιουργούν τετελεσμένα.

Ο κ. Κουτσούμπας συνέδεσε, επίσης, τις διπλωματικές εξελίξεις με τους ευρύτερους οικονομικούς και γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή, εκτιμώντας ότι τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα αποτελούν παράγοντα κλιμάκωσης των εντάσεων και των πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου το προσεχές διάστημα.

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h2>Βελόπουλος: «Δεν θα λάβουμε μέρος σε ένα προαναγγελθέν φιάσκο»

Την απόφασή του να μην προσέλθει στην προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ασκώντας έντονη κριτική στην πρωτοβουλία ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών.

Σε δήλωσή του χαρακτήρισε τη διαδικασία «προαναγγελθέν φιάσκο» και «φάρσα», ενώ εξέφρασε την αντίθεσή του στο περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, την οποία θεωρεί, όπως διευκρίνισε, «εγκληματικό λάθος».

«Εμείς δεν μπορούμε να λάβουμε μέρος σε ένα προαναγγελθέν φιάσκο ούτε έχουμε διάθεση να συμμετάσχουμε σε αυτή τη φάρσα, διότι δεν θα διαβάσουμε τι λέει μία ρηματική διακοίνωση, η οποία κατά την άποψή μας αποτελεί ένα εγκληματικό λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μετατρέψει την ενημέρωση σε επικοινωνιακή διαδικασία, προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε να δεχτούμε να συμπράξουμε σε μία επικοινωνιακή φαρσοκωμωδία της κυβέρνησης, προσποιούμενοι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τον απαράδεκτο εμπαιγμό».

Το μήνυμα Γεραπετρίτη προς την Τουρκία

Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρίσκεται το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας και τις αμφισβητήσεις που έχουν διατυπωθεί για την υλοποίησή του.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε στείλει σαφές μήνυμα προς την Τουρκία από το διεθνές στρατηγικό φόρουμ στο ιρακινό Κουρδιστάν, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία παρέμβαση στην πορεία του έργου, το οποίο χαρακτήρισε ευρωπαϊκής σημασίας.

«Στο παρελθόν, υπήρξαν κάποια περιστατικά παρέμβασης από την πλευρά της Τουρκίας σε αυτό το έργο. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό έχει ευρωπαϊκή σημασία και δεν πρόκειται να ανεχθούμε κανενός είδους παρέμβαση σε αυτό το θέμα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Οι ενημερώσεις των πολιτικών αρχηγών πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής έντασης, με την αντιπολίτευση να ζητά διευκρινίσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας. Στις 17:00 ο κύκλος των σημερινών επαφών αναμένεται να συνεχιστεί με τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τη Ρένα Δούρου.