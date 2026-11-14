ΗΠΑ: Παρωχημένη τεχνολογία και… δισκέτες πίσω από το αεροπορικό χάος – «Κανείς δεν πιστεύει τις εξηγήσεις» της κυβέρνησης Τραμπ

Σε σταδιακή αποκατάσταση προχωρούν οι αεροπορικές πτήσεις στις ΗΠΑ, μετά το σαρωτικό «μπλακ άουτ» που παρέλυσε την εναέρια κυκλοφορία για ώρες την Παρασκευή, προκαλώντας χάος σε αεροδρόμια και χιλιάδες ακυρώσεις ή καθυστερήσεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην πλήρη ομαλότητα θα πάρει χρόνο.

Παρωχημένη τεχνολογία

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ήρε την παναμερικανική απαγόρευση απογειώσεων περίπου τέσσερις ώρες αφότου είχε κηρυχθεί το απόγευμα της Παρασκευής, οδηγώντας στην καθυστέρηση ή την ακύρωση περισσότερων από 11.000 πτήσεων στις ΗΠΑ σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Η FAA επιβεβαίωσε ότι ο εναέριος χώρος είναι και πάλι ανοιχτός μέσω σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της.

«Έτσι, στις 8:15 απόψε, Ώρα Ανατολικής Ακτής, ανοίξαμε τον εναέριο χώρο», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι. «Αλλά θα μας πάρει λίγο χρόνο για να ξετυλίξουμε όσα συνέβησαν σήμερα το απόγευμα».



Ο Ντάφι δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «εντόπισε το πρόβλημα» που έθεσε εκτός λειτουργίας το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ την Παρασκευή και ότι το σύστημα «είναι λειτουργικό αυτή τη στιγμή».

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Παρασκευής, ο Ντάφι ανέφερε ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν στις 3:36 μ.μ. τοπική ώρα, όταν τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αντιμετώπισαν αστάθεια στα συστήματα ραντάρ και επικοινωνιών.

«Αυτό που έχουμε είναι ένα παλιό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας», είπε.

«Οι δρομολογητές (routers) μας στην πραγματικότητα υπερφορτώθηκαν με δεδομένα, και… άρχισαν να μας δίνουν ανακολουθία στα δεδομένα από αυτούς τους δρομολογητές. Και εξαιτίας αυτού, κλείσαμε το σύστημα».

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Ωστόσο, η ενημέρωση το βράδυ της Παρασκευής με τον Μαρκγουέιν Μούλιν, υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, μετατράπηκε γρήγορα σε έκκληση για χρηματοδότηση από το Κογκρέσο προκειμένου να «χρηματοδοτηθεί πλήρως η κατασκευή ενός ολοκαίνουργιου συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας».

Μια ειδοποίηση από την FAA είχε αναφέρει νωρίτερα ότι η απαγόρευση απογειώσεων επιβλήθηκε «λόγω εξαιρετικών περιστατικών και για λόγους ασφαλείας».

Ο Ντάφι δήλωσε ότι περισσότερα από 3.500 αεροπλάνα βρίσκονταν στον αέρα όταν εκδόθηκε η εντολή απαγόρευσης απογειώσεων.

Αποκλεισμός σεναρίων επίθεσης

Ο Μούλιν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι προκαταρκτικές έρευνες για τη διακοπή δεν έδειξαν ότι συνδέεται με «κακόβουλη επίθεση».

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη μέχρι στιγμής ότι επρόκειτο για κακόβουλη επίθεση εναντίον του. Είναι απλώς μια διακοπή τηλεπικοινωνιών μέχρι αυτή τη στιγμή», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Έκκληση για κονδύλια 50 δισ. δολαρίων

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Ντάφι, απηύθυνε έκκληση στο Κογκρέσο να χρηματοδοτήσει ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC).

«Νομίζω ότι το ερώτημα για τον αμερικανικό λαό είναι: θέλετε το Κογκρέσο σας να το χρηματοδοτήσει αυτό; Ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε τα χρήματα. Ζήτησε από το Κογκρέσο, με διακομματική προσέγγιση, να πει: “Δώστε μας τους πόρους για να κατασκευάσουμε ένα υπερσύγχρονο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας”», είπε χαρακτηριστικά.

«Ας μην κάνουμε πρόχειρα μπαλώματα σε ένα σύστημα που είναι ζωτικής σημασίας για κάθε οικογένεια. Δεν είναι κόκκινο. Δεν είναι μπλε, δεν είναι Δημοκρατικό. Δεν είναι Ρεπουμπλικανικό. Είναι αμερικανικό. Δώστε μας τα χρήματα για να το φτιάξουμε».

Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα διαρκές πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να επιλυθεί. Ο Πρόεδρος ζήτησε 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Εγώ θέλω 50 δισεκατομμύρια δολάρια».

«Ας εξασφαλίσουμε τα χρήματα. Ας επενδύσουμε, ώστε να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να βγούμε στις 8:30 το βράδυ και να δώσουμε συνέντευξη Τύπου για το γιατί παρέλυσαν οι αερομεταφορές, γιατί έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στα αεροδρόμια, μακριά από τις οικογένειές τους, χωρίς να γνωρίζουν πού θα κοιμηθούν απόψε», κατέληξε,

Αργότερα, ο ανταποκριτής του NBC News, Τομ Κοστέλο, αφού υπογράμμισε ότι υπήρχαν ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ όσων είπαν ο Ντάφι και ο Μούλιν, αναγνώρισε τη διαρκή πίεση του Ντάφι για ένα αναβαθμισμένο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ιδιαίτερα μετά τη μοιραία εναέρια σύγκρουση αεροσκαφών στην Ουάσινγκτον το 2025.

«Όσον αφορά το επιχείρημα ότι χρειάζονται περισσότερα χρήματα: χτυπάει το χέρι στο τραπέζι γι’ αυτό εδώ και σχεδόν δύο χρόνια», τόνισε ο Κοστέλο.

«Το Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο του έδωσε 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπήρξε διακομματική στήριξη για τα 12 δισεκατομμύρια. Αλλά δεν έχουν λάβει τα υπόλοιπα. Ζητούσε συνολικά 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα, απόψε, μιλούν για 50 δισεκατομμύρια. Θα δούμε αν θα καταφέρουν να το περάσουν από το Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο προτού διακόψουν τις εργασίες τους».

Οι αντιδράσεις των ελεγκτών

Ωστόσο, ορισμένοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας «δεν πιστεύουν» την εξήγηση του υπουργού Μεταφορών Σον Ντάφι για το τι προκάλεσε την παναμερικανική εντολή απαγόρευσης απογειώσεων της Παρασκευής, σύμφωνα με ρεπόρτερ εθνικής ασφάλειας της Washington Examiner.

Δημοσιογράφος του CNN δήλωσε ότι είχε έρθει σε επαφή με 60 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και «κανένας τους δεν πιστεύει αυτά που είπε».

Υπενθυμίζεται ότι η παναμερικανική απαγόρευση απογειώσεων εκδόθηκε αφού οι δρομολογητές του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας υπερφορτώθηκαν με δεδομένα και άρχισαν να δίνουν ασυνεπείς ενδείξεις, όπως δήλωσε ο Ντάφι.

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Ο υπουργός απέδωσε το ζήτημα στο «παλιό» σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας. Από την πλευρά του, ο Μούλιν χαρακτήρισε την αστοχία του συστήματος ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης νέας τεχνολογίας σε ένα υφιστάμενο πλαίσιο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να υπερφορτωθεί το παλαιότερο σύστημα.

Αλλά η δημοσιογράφος του CNN δήλωσε ότι «αυτού του είδους οι αλλαγές που κάνει η FAA, δεν γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν γίνονται σε πολυάσχολες στιγμές όπως ένα απόγευμα Παρασκευής. Τις κάνουν μεσοβδόμαδα, με τα μεσάνυχτα, όταν δεν υπάρχει καθόλου εναέρια κυκλοφορία».

Είναι όντως ζήτημα παρωχημένης τεχνολογίας;

Η επίλυση των προβλημάτων που οδήγησαν στην καθήλωση των πτήσεων την Παρασκευή είναι πιο σύνθετη από την απλή αναβάθμιση της φυσικής υποδομής, δήλωσε ο ειδικός σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας Ντέιβιντ Σούσι, αφού οι αξιωματούχοι απέδωσαν την παύση λειτουργίας σε ξεπερασμένα και υπερφορτωμένα συστήματα.

Ο Σούσι δήλωσε στο CNN ότι η πραγματική πρόκληση έγκειται στο πώς αυτά τα συστήματα διασυνδέονται και επικοινωνούν μεταξύ τους.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι επικαλέστηκε την παλιά τεχνολογία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και τους υπερφορτωμένους δρομολογητές ως αιτίες της παναμερικανικής καθήλωσης, σημειώνοντας ότι δεν συνδέθηκε με το νέο σύστημα της FAA που τροφοδοτείται από τεχνητή νοημοσύνη και ότι επηρέασε μόνο τον παλαιό εξοπλισμό.

Η FAA έχει ήδη αντικαταστήσει χιλιάδες καλώδια χαλκού με γραμμές οπτικών ινών και έχει αναβαθμίσει εκατοντάδες συστήματα ραδιοσυχνοτήτων ως μέρος μιας γενικής ανακαίνισης που ξεκίνησε πέρυσι, αφού το Κογκρέσο ενέκρινε χρηματοδότηση 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Associated Press.

Ωστόσο, ο Σούσι δήλωσε ότι ακόμη και όταν αντικαθίστανται τα παλιά χάλκινα καλώδια, μπορούν να προκύψουν νέες ευπάθειες. Υπήρχε λόγος για τον οποίο ο χαλκός χρησιμοποιήθηκε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, είπε.

«Δεν μπορούν να αλλαχθούν, δεν μπορούν να τροποποιηθούν, δεν μπορούν να χακαριστούν… οπότε το να αλλάξεις αυτό και να διατηρήσεις παρόλα αυτά ένα σταθερό σύστημα που δεν είναι ευάλωτο σε επίθεση δεν είναι απλό έργο», δήλωσε ο Σούσι.

«Ακόμη κι αν επρόκειτο για ένα πλήρως ψηφιακό σύστημα, όπου τα πάντα θα ήταν ολοκαίνουργια, και πάλι θα υπήρχαν νέες ευπάθειες που δεν υπήρχαν παλαιότερα με τα χάλκινα καλώδια», πρόσθεσε.

«Ακόμη και η βασική δομή του τρόπου με τον οποίο συνεργάζονται τα επιμέρους συστήματα —τα οποία αλληλεξαρτώνται μεταξύ τους— απαιτεί τεράστιο βαθμό συντονισμού».

Η κατάργηση των δισκέτων

Το χάος στις πτήσεις ξέσπασε μόλις μια εβδομάδα αφότου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε σχέδια για την κατάργηση των δισκέτων (floppy disks) που χρησιμοποιούνται για τον καιρό και άλλες κρίσιμες πληροφορίες στα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η δισκέτα είναι μια μαγνητική ταινία μνήμης μέσα ένα σε πλαστικό που εισάγεται φυσικά σε έναν υπολογιστή. Μια τυπική δισκέτα αποθηκεύει έως και 1,44MB δεδομένων, δηλαδή λιγότερο από το μέγεθος μιας φωτογραφίας μέσης ανάλυσης από smartphone.

Το νέο σύστημα θα τις αντικαταστήσει σε περισσότερες από 400 εγκαταστάσεις πανεθνικά στις ΗΠΑ έως τα τέλη του 2028, ανακοίνωσε η FAA στις 6 Νοεμβρίου, όπως μετέδωσε το Reuters.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μούλιν δήλωσε ότι η προσθήκη νέας τεχνολογίας από τη FAA στο παλιό της σύστημα βρισκόταν πίσω από τη μαζική κατάρρευση της Παρασκευής.

Αν και είναι ασαφές εάν η κατάργηση των δισκέτων συνδέεται με το μπλακ άουτ, υπογραμμίζει πόσο πολύ ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ ενδέχεται να βασίζεται ακόμη σε παρωχημένες, χειροκίνητες διαδικασίες, σημειώνει το CNN.

Ερωτηθείς σχετικά με την κατάργηση των δισκετών, ο πρώην επιθεωρητής αεροπορικών ατυχημάτων της FAA, Ντέιβιντ Σούσι, δήλωσε στο CNN ότι κάθε έργο στο οποίο εργάστηκε βασιζόταν σε προσαρμοσμένο ψηφιακό λογισμικό. Αλλά ορισμένα από τα υλικά (hardware) που χρησιμοποιήθηκαν το 1999 είχαν κατασκευαστεί τρεις δεκαετίες νωρίτερα, πρόσθεσε.

«Κάθε φορά που εισάγεις κάτι καινούργιο, δημιουργείς νέες ευπάθειες. Αυτό ακριβώς θέλω να τονίσω: βλέποντας να συμβαίνει αυτό, αποδεικνύεται ότι δεν μπορείς απλώς να αρχίσεις να προσθέτεις νέα στοιχεία χωρίς σχεδιασμό».