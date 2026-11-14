«Να επαναφέρουμε την Αλάσκα στη σωστή τροχιά»: Εκλέχθηκε Δημοκρατικός κυβερνήτης για πρώτη φορά έπειτα από 28 χρόνια

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Ιστορική πολιτική ανατροπή σημειώθηκε στην Αλάσκα, όπου οι ψηφοφόροι εμπιστεύτηκαν τη θέση του Κυβερνήτη σε υποψήφιο των Δημοκρατικών για πρώτη φορά έπειτα από 28 χρόνια, επισφραγίζοντας τη σαρωτική επέλαση του «μπλε κύμματος» στις πολιτειακές κυβερνήσεις ανά τις ΗΠΑ στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκλογών.

Διεύρυνση της κυριαρχίας των Δημοκρατικών

Όπως μεταδίδει το Associated Press, ο πρώην πολιτειακός βουλευτής, Τζόναθαν Κράις-Τόμκινς, επικράτησε έναντι τριών Ρεπουμπλικανών αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένου ενός προσώπου που είχε την επίσημη στήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η νίκη του σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν πλέον το αξίωμα του κυβερνήτη σε 30 πολιτείες, ανάμεσά τους αρκετές τις οποίες «κέρδισαν» έπειτα από χρόνια Ρεπουμπλικανικής κυριαρχίας, όπως η Άιοβα, η Τζόρτζια, το Οχάιο και το Τέξας.

Democrat Jonathan Kreiss-Tomkins has won the Alaska governor’s race, NBC News projects, flipping control of the office from Republicans. https://t.co/rFJFxxi9zP — NBC News (@NBCNews) November 14, 2026



Ο Κράις-Τόμκινς, γνωστός συχνά με τα αρχικά «JKT», ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή πολιτική επιστροφή τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από την πολιτειακή Βουλή.

Ταξίδεψε σε ολόκληρη την Αλάσκα για να χτίσει τον συνασπισμό του και επικεντρώθηκε στο κόστος ζωής, τάχθηκε υπέρ της πλήρους χρηματοδότησης των δημόσιων σχολείων και ζήτησε από όλες τις εταιρείες παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου να καταβάλλουν εταιρικό φόρο εισοδήματος.

Επίσης, επιδίωξε την επιβολή μορατόριουμ στα νέα κέντρα δεδομένων (data centers), μέχρις ότου οι πολιτειακοί νομοθέτες θεσπίσουν κανονισμούς για την ανάπτυξή τους.

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«Κατεστραμμένη» Αλάσκα

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Αλάσκα είχε «καταστραφεί» υπό την οκταετή διακυβέρνηση του απερχόμενου Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Μάικ Ντανλίβι και ότι χρειαζόταν αλλαγή.

Μεταξύ άλλων ζητημάτων, αναφέρθηκε στο πολιτειακό ακτοπλοϊκό σύστημα, το οποίο, όπως είπε, έχει αφεθεί να καταρρεύσει, με τα δρομολόγια προς πολλές κοινότητες να έχουν περικοπεί δραστικά.

Τα πλοία αποτελούν βασικό μέσο μεταφοράς για τις κοινότητες της νοτιοανατολικής Αλάσκας που δεν συνδέονται οδικώς, ορισμένες από τις οποίες διαθέτουν επίσης περιορισμένη αεροπορική σύνδεση.

Ο 37χρονος Κράις-Τόμκινς έδωσε έμφαση στη βούλησή του να συνεργαστεί πέρα από κομματικές γραμμές και δήλωσε ότι επιθυμεί ένα υπουργικό συμβούλιο αποτελούμενο από Ρεπουμπλικανούς, Δημοκρατικούς και ανεξάρτητους.

«Αν είναι ικανοί, αν έχουν διάθεση προσφοράς, αν έχουν επιχειρηματικό πνεύμα, αν δίνουν λύσεις στα προβλήματα, είστε στην ομάδα. Το παιχνίδι ξεκινά», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ υποψηφίων τον περασμένο μήνα.

«Πάμε να επαναφέρουμε την Αλάσκα στη σωστή τροχιά».

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ, Λίζα Μαρκόφσκι, η οποία κατά καιρούς έχει έρθει σε ρήξη με το κόμμα της, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, εξέφρασε τη στήριξή της στον Κράις-Τόμκινς μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές.

Η ίδια δήλωσε ότι ο Κράις-Τόμκινς «κατανοεί πως η διακυβέρνηση απαιτεί να ακούς ανθρώπους με διαφορετικές οπτικές και να βρίσκεις κοινό έδαφος για να επιλύσεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι».

Οι αντίπαλοι και το εκλογικό σύστημα

Σε δήλωσή του με την οποία κήρυξε τη νίκη του νωρίτερα την Παρασκευή, ο Κράις-Τόμκινς ανέφερε ότι οι ψηφοφόροι ήθελαν αλλαγή και «μια κυβέρνηση που θα εργάζεται πέρα από κομματικές γραμμές για να πάει την Αλάσκα μπροστά. Η διοίκησή μας δεν θα σπαταλήσει ούτε μία μέρα για να πιάσει δουλειά και να λύσει τα προβλήματα για την Αλάσκα».

Πρόσθεσε, δε, ότι η προεκλογική του εκστρατεία συγκέντρωσε περισσότερους από 10.000 δωρητές.

Το επιτελείο του δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό, αφότου το πρακτορείο Associated Press ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Ο νέος κυβερνήτης επικράτησε των Ρεπουμπλικανών Μπερναντέτ Γουίλσον, Ντέιβ Μπρόνσον και Τρεγκ Τέιλορ.

Ο Τραμπ είχε στηρίξει την επιχειρηματία Γουίλσον και είχε επικρίνει τους άλλους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους επειδή παρέμειναν στην κούρσα. Ο Μπρόνσον είναι πρώην δήμαρχος του Άνκορατζ, της μεγαλύτερης πόλης της Αλάσκας, ενώ ο Τέιλορ διετέλεσε γενικός εισαγγελέας της πολιτείας επί διακυβέρνησης Ντανλίβι.

Ο Μπρόνσον συνεχάρη τον Κράις-Τόμκινς μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Πολλοί Ρεπουμπλικανοί θεωρούσαν την αξιοποίηση της ψήφου κατά σειρά προτίμησης (ranking) ως την καλύτερη ευκαιρία του κόμματός τους για να διατηρήσει την έδρα του κυβερνήτη.

Ήταν ένα μήνυμα που ερχόταν σε σύγκρουση με εκείνο του Τραμπ, ο οποίος διαμαρτυρόταν σταθερά για το ασυνήθιστο εκλογικό σύστημα της Αλάσκας, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην πολιτεία τον Οκτώβριο.

Ο Κράις-Τόμκινς τερμάτισε πρώτος στις ανοιχτές προκριματικές εκλογές του Αυγούστου, ακολουθούμενος από έναν δεύτερο Δημοκρατικό, τον Τομ Μπέγκιτς, ο οποίος αποσύρθηκε από την κούρσα.

Η εκστρατεία του Μπέγκιτς είχε αναφέρει τότε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο «ισχυρότερος δρόμος προς τη νίκη είναι να ενωθούν οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι, οι δωρητές και οι πόροι πίσω από έναν υποψήφιο». Η Γουίλσον είχε τερματίσει τρίτη στις προκριματικές.

Ο Κράις-Τόμκινς δήλωσε ότι ο συμβιβασμός «είναι αρετή, όχι βρισιά», και τόνισε ότι βλέπει την αποστολή του νέου κυβερνήτη ως συνεργασία με τους νομοθέτες για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων της πολιτείας.

Ο τελευταίος Δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας, Τόνι Νόουλς, αποχώρησε από το αξίωμα το 2002, έχοντας υπηρετήσει δύο διαδοχικές θητείες, ενώ ο Γουόκερ υπηρέτησε από το 2014 έως το 2018.

Ο Κράις-Τόμκινς θα ορκιστεί στις 7 Δεκεμβρίου. Αναπληρωτής Κυβερνήτης του θα είναι ο ανεξάρτητος Ζακ Τζόνσον.