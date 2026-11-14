Μακροζωία: Ο γηραιότερος άνδρας στην Ουαλία αποκαλύπτει πώς έφτασε τα 107 – Το φαγητό που δεν λείπει από τη διατροφή του

Ο Owen Filer συμπλήρωσε τα 107 χρόνια ζωής, χωρίς να θεωρεί ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συνταγή για τη μακροζωία του. Ο βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αποδίδει τη μακρά του πορεία στην απλή καθημερινότητα, την εργατικότητα και την ισορροπημένη διατροφή, ενώ δεν κρύβει την αδυναμία του στο παραδοσιακό βρετανικό πιάτο fish and chips, που εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα αγαπημένα του γεύματα.

Ο γηραιότερος άνδρας στην Ουαλία έγινε 107 ετών: Το φαγητό που αγαπά και η φιλοσοφία ζωής του

Ο Owen Filer, παλαίμαχος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γιόρτασε τα 107α γενέθλιά του και υποστηρίζει ότι η μακροζωία του οφείλεται στην απλή ζωή, τη σκληρή εργασία και το μέτρο στο φαγητό. Όπως εξηγεί ο ίδιος, δεν υπάρχει κανένα κρυφό μυστικό πίσω από την ηλικία του, πέρα από την τακτική κατανάλωση του παραδοσιακού βρετανικού πιάτου fish and chips (τηγανητό ψάρι με πατάτες).

«Πώς έφτασα ως εδώ δεν το ξέρω, αλλά έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που με θαύμαζαν και με ρωτούσαν πώς τα καταφέρνω», ανέφερε ο κ. Filer. «Δεν υπάρχει καμία μυστική συνταγή, εκτός από το ότι εργαζόμουν σε όλη μου τη ζωή. Απλώς ζεις σωστά. Ποτέ δεν υπερέβαλα στο φαγητό, τρεφόμουν με fish and chips — ένα πλήρες γεύμα με μπακαλιάρο ή πέρκα και μια γενναία δόση πατάτες».

Η πορεία του στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η οικογένεια

Γεννημένος στις 19 Οκτωβρίου 1919, ο Owen Filer υπηρέτησε αρχικά στο βασιλικό σύνταγμα Royal Welsh Fusiliers και στη συνέχεια μετατέθηκε στη Στρατιωτική Αστυνομία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα έχει τέσσερα παιδιά, 10 εγγόνια και 15 δισέγγονα.

Ενόψει των γενεθλίων του, πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση στο Market Hall Cinema στο Brynmawr, με τη συμμετοχή συγγενών και συμπολεμιστών. Η φιλανθρωπική οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων SSAFA του απένειμε αναμνηστικό αγαλματίδιο για τη στρατιωτική του προσφορά. Η γιορτή περιλάμβανε θερμή υποδοχή σε κόκκινο χαλί, ενώ ο ίδιος επέλεξε να παρακολουθήσει την ταινία One Good Turn.

Η καθημερινή ρουτίνα που τον κρατά ενεργό

Ο Darren Foote, παλαίμαχος και συνεπιμελητής της εκδήλωσης, περιέγραψε τον κ. Filer ως έναν εξαιρετικά προσγειωμένο άνθρωπο. Παρά τα 107 του χρόνια, διατηρεί μια σταθερή καθημερινή ρουτίνα: ξυπνάει κάθε πρωί με σκοπό, φοράει καθαρό πουκάμισο με γραβάτα και γυαλίζει τα παπούτσια του. Όπως σημείωσε ο κ. Foote, η πειθαρχία και η νοοτροπία του αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους.