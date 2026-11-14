Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Σε εξέλιξη η ενημέρωση Ανδρουλάκη από τον Γεραπετρίτη – Διαδοχικές συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς

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Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο του κύκλου ενημερώσεων των πολιτικών αρχηγών για τις τελευταίες εξελίξεις στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων αναμένεται να βρεθεί το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας για την υλοποίηση του έργου.

Το πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνει διαδοχικές επαφές με τους αρχηγούς των κομμάτων. Στις 11:00 έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ενώ στις 12:00 θα ακολουθήσει η ενημέρωση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Στις 13:00 ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ενώ στις 17:00 θα ολοκληρώσει τον κύκλο των σημερινών επαφών με την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου.

Το μήνυμα Γεραπετρίτη προς την Άγκυρα

Οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με την Τουρκία, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Ο υπουργός Εξωτερικών, από το διεθνές στρατηγικό φόρουμ στο ιρακινό Κουρδιστάν, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί παρεμβάσεις στην υλοποίηση του έργου, το οποίο έχει ευρωπαϊκή σημασία.

«Στο παρελθόν, υπήρξαν κάποια περιστατικά παρέμβασης από την πλευρά της Τουρκίας σε αυτό το έργο. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό έχει ευρωπαϊκή σημασία και δεν πρόκειται να ανεχθούμε κανενός είδους παρέμβαση σε αυτό το θέμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι σημερινές συναντήσεις αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς η αντιπολίτευση έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς και ζητά αναλυτική ενημέρωση για τις διπλωματικές κινήσεις, τις σχετικές ανακοινώσεις και τη διαχείριση της έντασης με την Τουρκία.