Νίκος Ανδρουλάκης: Στο ΟΑΚΑ με την αγαπημένη «γιαγιά» των φιλάθλων του Παναθηναϊκού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Στο Telekom Center του ΟΑΚΑ, για να παρακολουθήσει τον αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα, βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδεύοντας την αγαπημένη «γιαγιά» των φιλάθλων του «Τριφυλλιού».

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί πριν από λίγες ημέρες στη Μεσσηνία, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης της είχε υποσχεθεί ότι θα παρακολουθούσαν μαζί έναν αγώνα της ομάδας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τήρησε την υπόσχεσή του, με το κόμμα να αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση: «Το είπαμε, το κάναμε… το γνήσιο.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikos Androulakis (@androulakisnick)

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