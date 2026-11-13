Νίκος Ανδρουλάκης: Στο ΟΑΚΑ με την αγαπημένη «γιαγιά» των φιλάθλων του Παναθηναϊκού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε στο Telekom Center του ΟΑΚΑ τον αγώνα Παναθηναϊκού – Μπαρτσελόνα μαζί με την αγαπημένη «γιαγιά» των φιλάθλων της ομάδας, όπως της είχε υποσχεθεί σε προηγούμενη συνάντησή τους.

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Νίκος Ανδρουλάκης - Γιαγιά - Παναθηναϊκός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Telekom Center του ΟΑΚΑ, για να παρακολουθήσει τον αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα, βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδεύοντας την αγαπημένη «γιαγιά» των φιλάθλων του «Τριφυλλιού».
  • Οι δυο τους είχαν συναντηθεί πριν από λίγες ημέρες στη Μεσσηνία, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης της είχε υποσχεθεί ότι θα παρακολουθούσαν μαζί έναν αγώνα της ομάδας.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τήρησε την υπόσχεσή του, με το κόμμα να αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση: «Το είπαμε, το κάναμε… το γνήσιο.»

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Στο Telekom Center του ΟΑΚΑ, για να παρακολουθήσει τον αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα, βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδεύοντας την αγαπημένη «γιαγιά» των φιλάθλων του «Τριφυλλιού».

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί πριν από λίγες ημέρες στη Μεσσηνία, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης της είχε υποσχεθεί ότι θα παρακολουθούσαν μαζί έναν αγώνα της ομάδας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τήρησε την υπόσχεσή του, με το κόμμα να αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση: «Το είπαμε, το κάναμε… το γνήσιο.»

Δείτε φωτογραφίες

Γιαγιά - Παναθηναϊκός

Γιαγιά - Παναθηναϊκός

Γιαγιά - Παναθηναϊκός

Γιαγιά - Παναθηναϊκός

Γιαγιά - Παναθηναϊκός

Γιαγιά - Παναθηναϊκός

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