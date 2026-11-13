Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους – Βελτιώνεται η υγεία του

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Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί του Σαββάτου έλαβαν οι γονείς του βρέφους τεσσάρων μηνών στην Πάτρα, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών την Παρασκευή (13/11), ενώ, σύμφωνα με το tempo24, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία, καθώς οι αστυνομικές αρχές τούς αποδίδουν συστηματική υποβολή του παιδιού σε ασιτία.

Το βρέφος είχε μεταφερθεί αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Το παιδί ήταν υποσιτισμένο και έφερε τραύματα στα πόδια, τα οποία ενδέχεται να προκλήθηκαν από δαγκώματα τρωκτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έχει πλέον αποσωληνωθεί, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση.