Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους – Βελτιώνεται η υγεία του

Ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών οδηγήθηκαν οι γονείς βρέφους τεσσάρων μηνών, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί του Σαββάτου. Το υποσιτισμένο βρέφος, που έφερε τραύματα στα πόδια, έχει αποσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί του Σαββάτου έλαβαν οι γονείς του βρέφους τεσσάρων μηνών στην Πάτρα, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.
  • Οι αστυνομικές αρχές αποδίδουν στους κατηγορούμενους συστηματική υποβολή του παιδιού σε ασιτία, ενώ το υποσιτισμένο βρέφος έφερε τραύματα στα πόδια που ενδέχεται να προκλήθηκαν από δαγκώματα τρωκτικών.
  • Το βρέφος είχε διασωληνωθεί στο νοσοκομείο του Ρίου, αλλά πλέον έχει αποσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί του Σαββάτου έλαβαν οι γονείς του βρέφους τεσσάρων μηνών στην Πάτρα, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών την Παρασκευή (13/11), ενώ, σύμφωνα με το tempo24, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία, καθώς οι αστυνομικές αρχές τούς αποδίδουν συστηματική υποβολή του παιδιού σε ασιτία.

Το βρέφος είχε μεταφερθεί αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Το παιδί ήταν υποσιτισμένο και έφερε τραύματα στα πόδια, τα οποία ενδέχεται να προκλήθηκαν από δαγκώματα τρωκτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έχει πλέον αποσωληνωθεί, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση.

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