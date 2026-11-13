Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους – Εξετάζεται αν τα τραύματα προκλήθηκαν από τρωκτικά

Συνελήφθησαν και οδηγούνται στον εισαγγελέα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο οι γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους από καταυλισμό στην Πάτρα. Το βρέφος, το οποίο είχε διασωληνωθεί λόγω έντονου υποσιτισμού και φέρει τραύματα στα πόδια που εξετάζεται αν προκλήθηκαν από τρωκτικά, έχει πλέον απεσωληνωθεί και νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου. Εντός της ημέρας αναμένεται η εξέτασή του από δερματολόγους, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί και διερευνούν την υπόθεση

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Φωτογραφία: Unpslash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθησαν οι γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους στην Πάτρα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα.
  • Το βρέφος είχε διασωληνωθεί καθώς ήταν υποσιτισμένο, ωστόσο πλέον έχει απεσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του είναι καλύτερη.
  • Σήμερα θα εξεταστεί από δερματολόγους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τραύματα στα πόδια του προκλήθηκαν πράγματι από τρωκτικά.

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Συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης οι γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους που διέμενε σε καταυλισμό Πάτρα. Τους βαραίνει η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Πάτρα: Με έντονη υποθρεψία και αιματώματα στα κάτω άκρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το 4 μηνών βρέφος – Ηλιάδης: «Είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει»

Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος είχε διασωληνωθεί, καθώς ήταν υποσιτισμένο και έφερε τραύματα στα πόδια, ίσως από δαγκώματα τρωκτικών.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και στη συνέχεια στο Ρίο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει πλέον απεσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του είναι καλύτερη.

Σήμερα θα εξεταστεί από δερματολόγους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τραύματα στα πόδια του προκλήθηκαν πράγματι από τρωκτικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο πατέρας μετέφερε την Τετάρτη το βρέφος σε ημιθανή κατάσταση. Όπως αναφέρει, είχε έντονη υποθρεψία και αιματώματα στα κάτω άκρα που παραπέμπουν σε δαγκώματα από τρωκτικά.

Αίσθηση προκαλεί η δήλωση του διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέα Ηλιάδη, ο οποίος, μιλώντας την Πέμπτη στο STAR, αποκάλυψε ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση.

«Μην φοβάστε. Για το 4 μηνών βρέφος ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες Αρχές. Είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός εντατικολόγος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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