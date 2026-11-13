Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους – Εξετάζεται αν τα τραύματα προκλήθηκαν από τρωκτικά

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Συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης οι γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους που διέμενε σε καταυλισμό Πάτρα. Τους βαραίνει η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος είχε διασωληνωθεί, καθώς ήταν υποσιτισμένο και έφερε τραύματα στα πόδια, ίσως από δαγκώματα τρωκτικών.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και στη συνέχεια στο Ρίο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει πλέον απεσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του είναι καλύτερη.

Σήμερα θα εξεταστεί από δερματολόγους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τραύματα στα πόδια του προκλήθηκαν πράγματι από τρωκτικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο πατέρας μετέφερε την Τετάρτη το βρέφος σε ημιθανή κατάσταση. Όπως αναφέρει, είχε έντονη υποθρεψία και αιματώματα στα κάτω άκρα που παραπέμπουν σε δαγκώματα από τρωκτικά.

Αίσθηση προκαλεί η δήλωση του διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέα Ηλιάδη, ο οποίος, μιλώντας την Πέμπτη στο STAR, αποκάλυψε ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση.

«Μην φοβάστε. Για το 4 μηνών βρέφος ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες Αρχές. Είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός εντατικολόγος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.