Καλώδιο: Η… μοναξιά της τουρκικής φρεγάτας και η στρατηγική απομόνωση της Τουρκίας

Με μια πρωτοφανή καταγραφή στρατιωτικής απομόνωσης και γεωπολιτικού αδιεξόδου, μοναδικό τουρκικό πλοίο, η φρεγάτα TCG Gökova, περιφέρεται… ολομόναχη στα διεθνή ύδατα του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα απαντά με πυκνή, πολυεπίπεδη και απολύτως αποφασιστική παρουσία μονάδων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και σκαφών του Λιμενικού Σώματος, εκπέμποντας μήνυμα αποφασιστικότητας υπεράσπισης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι προσπάθειες της Άγκυρας να επαναλάβει τα επικίνδυνα σκηνικά έντασης του παρελθόντος ανέκρουσαν πρύμναν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Κάσου και της Καρπάθου, εκεί δηλαδή που άφησε το νήμα των εργασιών ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου το ιταλικό Ienoli Relume τον Ιούλιο του 2024 και πήρε από το πρωί της Πέμπτης το γαλλικό Abeille Marengo.

Όπως μετέδωσε με λεπτομέρειες χθες το enikos.gr, η τουρκική φρεγάτα TCG Gökova, κλάσης OH Perry, επιχείρησε να προχωρήσει σε παρενόχληση διά ασυρμάτου εναντίον του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo». Το γαλλικό σκάφος, το οποίο εκτελεί κρίσιμες υποθαλάσσιες εργασίες βυθομέτρησης και χαρτογράφησης για την πολυαναμενόμενη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, νότια της Καρπάθου, εκτελώντας νόμιμες εργασίες στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων ναυσιπλοΐας.

Η τουρκική πλευρά, εγκλωβισμένη στο δικό της κατασκευασμένο αφήγημα και στις μονομερείς, ανυπόστατες διεκδικήσεις περί δήθεν τουρκικής υφαλοκρηπίδας, επιχείρησε να σπείρει την αμφιβολία και να τρομοκρατήσει το πλήρωμα του ερευνητικού. Ωστόσο, η αντίδραση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού υπήρξε ακαριαία, υποδειγματική και απολύτως ενεργητική. Η φρεγάτα «Λήμνος», η οποία επιχειρεί στην περιοχή στο πλαίσιο της ελληνικής στρατηγικής αποτροπής, παρενέβη άμεσα μέσω ασυρμάτου. Με σαφείς και αυστηρές οδηγίες, η ελληνική φρεγάτα απάντησε στο τουρκικό πολεμικό πλοίο, ξεκαθαρίζοντας το πλαίσιο της νομιμότητας και καλώντας ταυτόχρονα το γαλλικό ερευνητικό πλοίο —στο οποίο σημειωτέον επιβαίνει και Έλληνας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ως σύνδεσμος— να συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες του. Το «Abeille Marengo» αγνόησε πλήρως τις τουρκικές αξιώσεις και συνέχισε κανονικά τον σχεδιασμό του.

Η στρατηγική μοναξιά

Αυτό που αποκαλύπτεται χαρακτηριστικά μέσα από τα επιχειρησιακά δεδομένα και τις οθόνες των ραντάρ είναι η απόλυτη στρατηγική μοναξιά της Τουρκίας στη σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Ενώ η Άγκυρα προσπαθεί με επικοινωνιακές κορώνες, παράτυπες NAVTEX και προκλητικές κινήσεις να δυναμιτίσει το κλίμα, στην πράξη διαπιστώνει ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια στιβαρή και αδιαπέραστη ελληνική στρατηγική. Η TCG Gökova πλέει απομονωμένη, χωρίς την παραμικρή ουσιαστική διπλωματική ή επιχειρησιακή κάλυψη επί του πεδίου, σε μια θάλασσα όπου η ελληνική ετοιμότητα αποδεικνύεται πολυδιάστατη.

Δεν είναι μόνο η παρουσία των μονάδων επιφανείας και όχι μόνο του Πολεμικού Ναυτικού που επιβάλλουν τον απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, αλλά και η διαρκής, αθόρυβη αλλά αποφασιστική παρουσία των περιπολικών σκαφών του Λιμενικού Σώματος.

Η Τουρκία έχει εγκλωβιστεί στο ίδιο της το αφήγημα του «ταραξία» της περιοχής, επιχειρώντας να προβάλει ισχύ εκεί που πλέον διαθέτει μόνο απομόνωση. Η ελληνική πλευρά, με απόλυτη ψυχραιμία, επαγγελματισμό από τους εταίρους στην ΕΕ και την Γαλλία που έμπρακτα στηρίζουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα υποδομής, δεν ακολουθεί την Τουρκία στον κατήφορο της έντασης. Αντιθέτως, δημιουργεί τετελεσμένα πραγματικής ανάπτυξης, ασφάλειας και συνεργασίας.

Το αύριο στη γεωπολιτική σκακιέρα

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό τεστ αντοχών για την τουρκική διπλωματία και τις ένοπλες δυνάμεις της. Καθώς οι έρευνες και οι εργασίες για το κρίσιμο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα προχωρούν στα επόμενα στάδια της διαδρομής, η Άγκυρα θα κληθεί να αποφασίσει αν θα συνεχίσει την πολιτική των τυφλών παρενοχλήσεων μέσω ασυρμάτου —οι οποίες αποδεικνύονται στην πράξη κενές περιεχομένου και επικοινωνιακές φούσκες— ή αν θα επιλέξει την οδό της πραγματικής αποκλιμάκωσης και του σεβασμού των κανόνων της διεθνούς νομιμότητας.

Το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει επίπεδο στον τρόπο που διαχειρίζεται τα κρίσιμα εθνικά θέματα κι εν προκειμένω την απόπειρα δημιουργίας έντασης ή τετελεσμένων από την Άγκυρα επί παράνομων βάσεων. Η ενεργός διπλωματία σε συνδυασμό με την υψηλή αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων καθιστούν σαφές σε κάθε τόνο ότι τα μεγάλα έργα στρατηγικής σημασίας στην Ανατολική Mεσόγειο δεν πρόκειται να μπουν σε καθεστώς ομηρίας από κανέναν.

Η τουρκική πλευρά αντιλαμβάνεται πλέον ότι κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης σκοντάφτει πολλαπλώς σε μια αδιαπέραστη ελληνική ασπίδα, αφήνοντας τα πολεμικά της πλοία να «ακουμπούν» μόνο στη στείρα προπαγάνδα τους, μακριά από οποιοδήποτε ουσιαστικό αποτέλεσμα επί του πεδίου.