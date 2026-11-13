Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (13/11) – Ολλανδία-Ελλάδα και Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό πρόγραμμα

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Το παιχνίδι Ολλανδία – Ελλάδα για το UEFA Nations League και η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα για τη EuroLeague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

16:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Γλαύκος Έσπερος – Κόροιβος Αμαλιάδας (Elite League)

18:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμης (ATP 250)

18:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ – Άρης (Volley League Ανδρών)

19:00: Novasports Start | Μολδαβία – Καζακστάν (UEFA Nations League)

19:30: Novasports 5HD | Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)

21:15: Novasports Prime | Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα (EuroLeague)

21:30: Novasports 4HD | Βιλερμπάν – Μπεσίκτας (EuroLeague)

21:45: Novasports Premier League | Σκωτία – Βόρεια Μακεδονία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Extra 3 | Ανδόρα – Γιβραλτάρ (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Extra 2 | Λουξεμβούργο – Εσθονία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Extra 1 | Σλοβακία – Νήσοι Φερόες (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Start, ALPHA | Ολλανδία – Ελλάδα (UEFA Nations League)

21:45: Novasports News | Λιχτενστάιν – Αζερμπαϊτζάν (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 3HD | Σλοβενία – Ελβετία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 2HD | Σερβία – Γερμανία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 5HD | Βουλγαρία – Ισλανδία (UEFA Nations League)

22:00: Novasports 6HD | FAGE WTA Finals (WTA Finals, Ίντιαν Γουέλς)

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