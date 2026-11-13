Γιώργος Θαναηλάκης για τον πρώτο του γάμο: «Παντρεύτηκα στα 22 μου – Αν γυρνούσα πίσω τον χρόνο, δεν θα το έκανα»

Για τον πρώτο του γάμο, την απόφαση να παντρευτεί σε ηλικία 22 ετών και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά το διαζύγιό του μίλησε ο Γιώργος Θαναηλάκης, εξηγώντας πως, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δεν θα επέλεγε να παντρευτεί τόσο νέος.

Ο αθλητικογράφος και παρουσιαστής του «Deal» στον Alpha παραχώρησε συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Καμέα, στην εκπομπή «Status» του Astra TV, που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/11). Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σχέση με την πρώτη του σύζυγο, η οποία κατάγεται από την Αγγλία, καθώς και στους δύο γιους που απέκτησαν.

«Την πρώτη φορά παντρεύτηκα στα 22 μου και, αν γυρνούσα πίσω τον χρόνο, 100% θα άλλαζα χρονικά αυτή την επιλογή. Δεν θα παντρευόμουν νέος. Μπήκα από νωρίς στα βάσανα, γιατί αγάπησα. Η πρώτη μου γυναίκα είναι Αγγλίδα, πηγαινοερχόταν λόγω βίζας και της είπα: “Για να μην ταλαιπωρούμαστε, ας παντρευτούμε για να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει λόγος”. Ήμασταν ήδη κάμποσο καιρό μαζί, είχα πάει στρατό και με περίμενε κιόλας», ανέφερε ο Γιώργος Θαναηλάκης.

Στη συνέχεια, μίλησε για τους δύο γιους του, τον Λάμπρο και τον Αλέξανδρο, οι οποίοι είναι σήμερα 31 και 27 ετών αντίστοιχα, επισημαίνοντας ότι, παρά τη διάλυση του γάμου του, διατηρεί στενή σχέση μαζί τους.

«Το καλό, βέβαια, είναι ότι ήρθαν δύο παιδιά στη ζωή μου, τα οποία λατρεύω και είναι υπέροχα. Σήμερα ο μεγάλος, ο Λάμπρος, είναι 31 χρονών και ο Αλέξανδρος είναι στα 27. Τους αγαπάω, με αγαπάνε, αλλά δυστυχώς… δεν άντεξε».

Αναφερόμενος στο διαζύγιο και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον χωρισμό από την πρώτη του σύζυγο, ο παρουσιαστής εξήγησε ότι, παρότι η διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς εντάσεις, η ύπαρξη παιδιών έκανε την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη.

«Το διαζύγιό μας ήταν βελούδινο, αλλά όταν υπάρχουν παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φρόντιζα πάντα να είμαι κοντά τους, δεν υπήρχε άλλωστε διαφορετική περίπτωση, από όλες τις απόψεις», δήλωσε.

Ο Γιώργος Θαναηλάκης στάθηκε, τέλος, στη σημασία της καθημερινής παρουσίας ενός γονέα στη ζωή των παιδιών του, τονίζοντας ότι η επικοινωνία και η στενή σχέση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν πλήρως τις στιγμές της καθημερινής συμβίωσης.

«Όμως, αν δεν είσαι τα βράδια μαζί τους, αν δεν κοιμάσαι μαζί τους, αν δεν βιώνεις αυτά που ζουν, τους προβληματισμούς τους, διαφέρει…», κατέληξε.