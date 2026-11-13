Τραμπ: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζένσεν Χουάνγκ πριν από την παραίτησή του από τη Nvidia

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είχε την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προτρέποντάς τον να καταβάλει προσπάθειες ώστε να παραμείνει στην ηγεσία της εταιρείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Πέμπτη, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενο της συνομιλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε με τον Χουάνγκ ενώ εκείνος εξακολουθούσε να ασκεί τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου.

Ωστόσο, παρά την προτροπή του Τραμπ, ο Τζένσεν Χουάνγκ υπέβαλε την παραίτησή του την Πέμπτη.

Πηγή: Reuters