Τραμπ: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζένσεν Χουάνγκ πριν από την παραίτησή του από τη Nvidia

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά την Τρίτη με τον Τζένσεν Χουάνγκ και τον προέτρεψε να διατηρήσει τη θέση του στη Nvidia. Ωστόσο, ο Χουάνγκ υπέβαλε την παραίτησή του την Πέμπτη, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο δημοσίευμα των New York Times.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ, Χουάνκ - ΗΠΑ, Nvidia
(AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τηλεφωνική επικοινωνία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, προτρέποντάς τον να παραμείνει στην ηγεσία της εταιρείας.
  • Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η επικοινωνία έγινε ενώ ο Χουάνγκ ασκούσε ακόμη τα καθήκοντά του.
  • Παρά την προτροπή του Αμερικανού προέδρου, ο Τζένσεν Χουάνγκ υπέβαλε τελικά την παραίτησή του την Πέμπτη.

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είχε την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προτρέποντάς τον να καταβάλει προσπάθειες ώστε να παραμείνει στην ηγεσία της εταιρείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Πέμπτη, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενο της συνομιλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε με τον Χουάνγκ ενώ εκείνος εξακολουθούσε να ασκεί τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου.

Ωστόσο, παρά την προτροπή του Τραμπ, ο Τζένσεν Χουάνγκ υπέβαλε την παραίτησή του την Πέμπτη.

Πηγή: Reuters

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