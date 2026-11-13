Τραγωδία στη Σαντορίνη: Νεκρός 28χρονος μοτοσικλετιστής μετά από μετωπική σύγκρουση με φορτηγό

Τη ζωή του έχασε ένας 28χρονος άνδρας σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα στην ευθεία του Εμπορείου, στη Σαντορίνη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο φορτηγό, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, το δίκυκλο τυλίχθηκε στις φλόγες.
Στο σημείο έσπευσε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος επιχείρησε να απομακρύνει τον βαριά τραυματισμένο 28χρονο από τη φλεγόμενη μοτοσικλέτα.
Παρά τις προσπάθειες, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.