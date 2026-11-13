Τραγωδία στη Σαντορίνη: Νεκρός 28χρονος μοτοσικλετιστής μετά από μετωπική σύγκρουση με φορτηγό

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Τη ζωή του έχασε ένας 28χρονος άνδρας σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα στην ευθεία του Εμπορείου, στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο φορτηγό, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, το δίκυκλο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος επιχείρησε να απομακρύνει τον βαριά τραυματισμένο 28χρονο από τη φλεγόμενη μοτοσικλέτα.

Παρά τις προσπάθειες, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.