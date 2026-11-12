Τρόμος στα Τρίκαλα: Τρεις γυναίκες παρίσταναν τις αστυνομικούς και ξυλοκόπησαν βάναυσα μία 38χρονη και το παιδί της

Σκηνές τρόμου βίωσε μία 38χρονη γυναίκα αλλά και το ανήλικο παιδί της και μάλιστα μέσα στο ίδιο της το σπίτι στα Τρίκαλα, όταν τρεις άγνωστες γυναίκες εισέβαλαν στον χώρο, προσποιούμενες τις αστυνομικούς, και τους επιτέθηκαν με πρωτοφανή αγριότητα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι τρεις δράστιδες (μητέρα με δύο κόρες) προσέγγισαν την οικία της 38χρονης και επικαλούμενες την υποτιθέμενη αστυνομική τους ιδιότητα, κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό.

Μόλις βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, οι τρεις γυναίκες επιτέθηκαν με μανία στη 38χρονη μητέρα, χτυπώντας την στο κεφάλι και το σώμα. Από τη βιαιότητα των δραστών δεν γλίτωσε ούτε το 13χρονο παιδί της, το οποίο επίσης δέχθηκε χτυπήματα, σύμφωνα με το trikalaopinion.

Τόσο η 38χρονη, όσο και η κόρη της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία τους προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να αντιμετωπιστούν τα τραύματά τους, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, όχι μόνο για την ωμή βία που ασκήθηκε, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι όλα συνέβησαν μπροστά σε ένα παιδί, το οποίο δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ τον εφιάλτη που έζησε.