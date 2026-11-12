Αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης αθλητών στα ΑΕΙ: Τι θα προβλέπει το νέο πλαίσιο – Εξετάζεται η συγκέντρωση μονάδων σε βάθος τετραετίας

Στην επανεξέταση του συνολικού πλαισίου αθλητικής μοριοδότησης για την εισαγωγή στα ΑΕΙ προχωρεί το υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έπειτα από εντολή του πρωθυπουργού. Το νέο μοντέλο σχεδιάζεται να συνυπολογίζει τη συνολική και διαχρονική αθλητική διαδρομή των μαθητών από τη Γ΄ Γυμνασίου έως τη Γ΄ Λυκείου, περιορίζοντας τις περιπτώσεις μεμονωμένων διακρίσεων που γίνονται αποκλειστικά για την εξασφάλιση μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην επανεξέταση του συνολικού πλαισίου αθλητικής μοριοδότησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προχωρεί το υπουργείο Παιδείας, με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Το νέο μοντέλο αθλητικής μοριοδότησης, που επεξεργάζονται το υπουργείο Παιδείας και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, θα συνυπολογίζει τη συνολική αθλητική διαδρομή ενός μαθητή από την Γ΄ Γυμνασίου έως και την Γ΄ Λυκείου.
  • Στόχος των αλλαγών είναι να περιοριστούν περιπτώσεις αθλητών που επιτυγχάνουν μία μεμονωμένη διάκριση αποκλειστικά για την εξασφάλιση μοριοδότησης, αλλά και να ενισχυθεί η ουσιαστική και μακροχρόνια συμμετοχή των νέων στον αθλητισμό.

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Στην επανεξέταση του συνολικού πλαισίου αθλητικής μοριοδότησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προχωρεί το υπουργείο Παιδείας, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η υπόθεση της πρόσθετης μοριοδότησης της κόρης του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

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Με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εξετάζονται αλλαγές στο ισχύον σύστημα, με βασικό άξονα τη συγκέντρωση αθλητικών μονάδων σε βάθος χρόνου, ώστε να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι διακρίσεις αλλά και η πραγματική και διαχρονική συμμετοχή των μαθητών στον αθλητισμό.

Εξετάζεται η συγκέντρωση μονάδων σε βάθος τετραετίας

Το νέο μοντέλο αθλητικής μοριοδότησης, που επεξεργάζονται το υπουργείο Παιδείας και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, θα συνυπολογίζει τη συνολική αθλητική διαδρομή ενός μαθητή από την Γ΄ Γυμνασίου έως και την Γ΄ Λυκείου.

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Σύμφωνα με τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, οι αθλητές θα συγκεντρώνουν αθλητικές μονάδες σε βάθος χρόνου, με κριτήρια τη συνεχή συμμετοχή σε αγώνες, την παρουσία τους στις ομάδες τους, τη διάρκεια ενασχόλησης με το άθλημα και τη συστηματική αγωνιστική δραστηριότητα. Τα μόρια που θα συγκεντρώνονται θα καθορίζουν το ποσοστό προσαύξησης των μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της επανεξέτασης θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχρονικότητα της αθλητικής παρουσίας κάθε μαθητή, ενώ ήδη στο ισχύον πλαίσιο προβλέπεται συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% των αγώνων για τα ομαδικά αθλήματα.

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Στόχος των αλλαγών είναι να περιοριστούν περιπτώσεις αθλητών που επιτυγχάνουν μία μεμονωμένη διάκριση αποκλειστικά για την εξασφάλιση μοριοδότησης και στη συνέχεια εγκαταλείπουν τον αθλητισμό, αλλά και να ενισχυθεί η ουσιαστική και μακροχρόνια συμμετοχή των νέων στον αθλητισμό.

Το σημερινό σύστημα, το οποίο εφαρμόζεται από το 1999 με διαδοχικές τροποποιήσεις, προβλέπει προσαύξηση των μορίων για διακρίσεις σε πανελλήνιους αγώνες και σχολικά πρωταθλήματα. Συγκεκριμένα, για την εισαγωγή σε πανεπιστημιακές σχολές προβλέπει προσαύξηση 10% , 8% και 7% στα μόρια των αθλητών που κατακτούν την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα, σε πανελλήνιους αγώνες για την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά τμήματα σε ποσοστό 3%.

Για τις διακρίσεις των μαθητών στους Πανελλήνιους Σχολικούς αγώνες προβλέπεται πριμοδότηση 8%, 6% και 4% για την κατάκτηση της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης θέσης αντίστοιχα.

Για τα ΤΕΦΑΑ η προσαύξηση φτάνει το 20% και στις δύο διοργανώσεις.

Ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, εξήγησε ότι «τα μόρια που συγκεντρώνουν οι αθλητές στο τέλος θα είναι αυτά που θα δίνουν ανάλογα και το ποσοστό της επαύξησης των μορίων που έγραψαν στις εξετάσεις».

Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και εξετάζονται μεταβατικές διατάξεις, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής στους μαθητές που ήδη συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις.

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