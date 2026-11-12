Ουκρανία: Ο Πούτιν συμφώνησε να συμμετάσχουν οι Ευρωπαίοι στον επόμενο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε να συμμετάσχουν Ευρωπαίοι εκπρόσωποι στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μετά τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο, την Πέμπτη (12/11), σύμφωνα με το Sky News.

«Οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν στην επόμενη συνάντηση, κάτι που θεωρούμε πολύ σημαντική εξέλιξη, επειδή είναι εταίροι μας και είναι σημαντικό για εμάς να λάβουν μέρος», δήλωσε ο Γουίτκοφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Πούτιν.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος συμμετείχε επίσης στη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, ανέφερε ότι έχει διαπιστώσει «μεγάλη αλλαγή» στη στάση της ευρωπαϊκής πλευράς, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις δεν θα εμποδίσει την επίτευξη προόδου.

Πούτιν: «Οι Ευρωπαίοι να αποφασίσουν αν θέλουν ειρήνη ή πόλεμο»

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν είχε αντιταχθεί ποτέ στον διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, επιρρίπτοντας σε αυτές την ευθύνη για τη διακοπή των επαφών.

«Εκείνοι ήταν που διέκοψαν τον διάλογο με τη Ρωσική Ομοσπονδία», ισχυρίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος.

Παράλληλα, κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους συμμάχους της, ώστε να αποσαφηνιστεί η στάση τους απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θα θέλαμε πάρα πολύ εσείς, κύριοι, και η αμερικανική κυβέρνηση συνολικά, να συνεργαστείτε με τους Ευρωπαίους συμμάχους σας, ώστε να αποφασίσουν επιτέλους τι θέλουν: ειρήνη ή πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση του Γουίτκοφ σηματοδοτεί μια νέα εξέλιξη στη διπλωματική διαδικασία, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την παρουσία ευρωπαϊκών εκπροσώπων στις επόμενες συνομιλίες, έπειτα από τις επαφές της αμερικανικής αντιπροσωπείας με τον Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα.