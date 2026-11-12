Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας – Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική έπειτα από κατάρρευση τμήματος κτιρίου στο στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Κολοκοτρώνη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για ακατοίκητο, διατηρητέο κτίριο, στο οποίο κατέρρευσε μέρος της τοιχοποιίας στο εσωτερικό του. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ενώ έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι λόγω του περιστατικού η Αστυνομία προχώρησε στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Κολοκοτρώνη από το ύψος της συμβολής των οδών Βορέου & Αθηνάς στο κέντρο της Αθήνας.