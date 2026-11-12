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Νίκη Κεραμέως: Επισκέφθηκε στο νοσοκομείο την προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας – «Αδιαπραγμάτευτη αρχή ο σεβασμός στους θεσμούς και στην εργατική νομοθεσία»

Στο πλευρό της προϊσταμένης της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρέθηκε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, μετά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο λόγω επεισοδίου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την εξέταση καταγγελίας εργαζομένης. Η υπουργός υπογράμμισε ότι οι λειτουργοί της Αρχής επιτελούν κρίσιμο έργο και οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία, χωρίς καμία πίεση ή επίθεση.

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Νίκη Κεραμέως
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο πλευρό της προϊσταμένης της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρέθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.
  • Η προϊσταμένη διεκομίσθη στο νοσοκομείο μετά από κρίση πανικού, που της προκλήθηκε από φραστικό επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της εξέτασης καταγγελίας εργαζομένης κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
  • Η υπουργός υπογράμμισε: «Οι λειτουργοί της πρέπει να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και χωρίς να υφίστανται κανενός είδους πίεση ή επίθεση.»

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Στο πλευρό της προϊσταμένης της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρέθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Πρόκειται για την προϊσταμένη, η οποία διεκομίσθη νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο έπειτα από κρίση πανικού, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, προκλήθηκε από φραστικό επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της εξέτασης καταγγελίας εργαζομένης κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

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Στην ανάρτηση, η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι η Αρχή επιτελεί κρίσιμο θεσμικό έργο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την προστασία των εργαζομένων.

«Οι λειτουργοί της πρέπει να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και χωρίς να υφίστανται κανενός είδους πίεση ή επίθεση.

Ο σεβασμός στους θεσμούς και τους λειτουργούς τους και η ανεμπόδιστη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές κάθε δημοκρατικής πολιτείας», υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας.

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