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ΕΚΑΒ κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου για ανάρμοστη συμπεριφορά σε διασώστες – «Ειρωνευόταν την ώρα που παραλαμβάναμε ασθενή»

Το ΕΚΑΒ εξέδωσε ανακοίνωση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας ειρωνική και προσβλητική συμπεριφορά απέναντι σε διασώστες. Η επιθεωρήτρια, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα αγχώδους διαταραχής μετά από φραστική αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, έλαβε εξιτήριο το απόγευμα της Πέμπτης (12/11).

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Κοινωνία

Ζωή Κωνσταντοπούλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε καταγγελία κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου προχώρησε το ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της απέναντι σε διασώστες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  • Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ειρωνευόταν τους διασώστες κατά την παραλαβή περιστατικού, κατηγορώντας τους ότι κάνουν «show για εργαλειοποίηση του περιστατικού».
  • Η επιθεωρήτρια, η οποία είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο έπειτα από έντονη φραστική αντιπαράθεση, έλαβε εξιτήριο το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) και αποχώρησε συνοδευόμενη από τον γιο της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε καταγγελία κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου προχώρησε το ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας απέναντι σε διασώστες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η κ. Κωνσταντοπούλου ειρωνευόταν τους διασώστες κατά την παραλαβή περιστατικού, κατηγορώντας τους ότι κάνουν «show για εργαλειοποίηση του περιστατικού».

Η καταγγελία αφορά το περιστατικό με την επιθεωρήτρια, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση, καθώς παρουσίασε συμπτώματα αγχώδους διαταραχής έπειτα από έντονη φραστική αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η επιθεωρήτρια έλαβε εξιτήριο το απόγευμα της Πέμπτης (12/11), μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και υπό συγκεκριμένο όρο. Στη συνέχεια, αποχώρησε από το νοσοκομείο συνοδευόμενη από τον γιο της, ο οποίος είχε μεταβεί εκεί για να την παραλάβει.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Στην ανακοίνωση-καταγγελία αναφέρονται τα εξής: «Καταγγέλλουμε την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της προέδρου του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, σε συναδέλφους διασώστες του ΕΚΑΒ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα, κατά την παραλαβή περιστατικού, ειρωνευόταν τους συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους, λέγοντας “κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού”, αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Είναι αδιανόητο μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίον δημόσιων λειτουργών και ενός ασθενούς συμπολίτη μας».

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