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Μαγνησία: Νεκρός σε χωράφι εντοπίστηκε συνταξιούχος αστυνομικός – Έπαθε ανακοπή και έπεσε από δέντρο

Ένας 78χρονος συνταξιούχος αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Πέμπτης στο χωράφι του, στα Κανάλια του δήμου Ρήγα Φεραίου στη Μαγνησία. Ο άνδρας είχε μεταβεί στο κτήμα για να κλαδέψει δέντρο και βρέθηκε πεσμένος χωρίς τις αισθήσεις του από τους οικείους του που τον αναζητούσαν. Πιθανολογείται ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου του

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός στο χωράφι του εντοπίστηκε ένας 78χρονος συνταξιούχος αστυνομικός στα Κανάλια του δήμου Ρήγα Φεραίου στη Μαγνησία.
  • Ο άνδρας είχε ανεβεί σε δέντρο για να το κλαδέψει και, καθώς δεν επέστρεψε το μεσημέρι στο σπίτι του, οι δικοί του τον αναζήτησαν και τον βρήκαν πεσμένο χωρίς τις αισθήσεις του.
  • Πιθανολογείται ότι έφυγε από τη ζωή προδομένος από την καρδιά του, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή θα δείξει την ακριβή αιτία του θανάτου του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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H τοπική κοινωνία στα Κανάλια του δήμου Ρήγα Φεραίου στη Μαγνησία βρίσκεται σε πένθος, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφι του ένας 78χρονος συνταξιούχος αστυνομικός.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο άνδρας πήγε στο κτήμα του. Όμως το μεσημέρι δεν επέστρεψε σπίτι του και οι δικοί του ανησύχησαν. Έτσι τον αναζήτησαν και τον βρήκαν νεκρό στο χωράφι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 78χρονος είχε ανεβεί σε δέντρο για να το κλαδέψει. Βρέθηκε πεσμένος και χωρίς αισθήσεις.

Ακολούθησαν τραγικές στιγμές, με τους δικούς του ανθρώπους να μην μπορούν να πιστέψουν τον αιφνίδιο θάνατό του. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό στο χωριό, ο οποίος πιθανολογείται ότι έφυγε από τη ζωή προδομένος από την καρδιά του.

Η νεκροψία- νεκροτομή θα δείξει την ακριβή αιτία του θανάτου του.

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