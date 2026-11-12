Ισλανδία – Ελλάδα 1-1: «Όρθια» η Εθνική Ελπίδων στο παγωμένο Ρέικιαβικ – Στην Αθήνα θα κριθεί η πρόκριση στο Euro U21 – ΒΙΝΤΕΟ

Η Εθνική Ελπίδων έδειξε χαρακτήρα στο παγωμένο Ρέικιαβικ και πήρε πολύτιμη ισοπαλία (1-1) απέναντι στην Ισλανδία, στον πρώτο αγώνα των playoffs για το Euro U21 του 2027. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 89ο λεπτό, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις.

Πλέον, όλα θα κριθούν στην Αθήνα. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», με την ελληνική ομάδα να έχει την ευκαιρία να επιστρέψει σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21 έπειτα από 25 χρόνια.

Σε ένα παιχνίδι που έγινε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη είχε καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως με τον Κούτσια. Η Ισλανδία, από την πλευρά της, απείλησε περισσότερο με τον Γκούντμουντσον, ο οποίος στο 19′ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος η Ελλάδα αντιμετώπισε επιπλέον προβλήματα. Ο Μοναστηρλής τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον Μπότη, ενώ στο 61′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι μετά το μαρκάρισμα του Καλογερόπουλου στον Θορστέινσον. Ο Γκούντιονσεν ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Η πίεση της Ισλανδίας αυξήθηκε όσο πλησίαζε το τέλος και τελικά απέδωσε καρπούς στο 89′. Ο Μικάελσον, που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Εθνική, όμως, είχε κρατήσει την καλύτερη απάντησή της για το τέλος. Στις καθυστερήσεις, ο Παπακανέλλος βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με προβολή έστειλε την μπάλα προς την εστία. Εκείνη κόντραρε στον Μικάελσον, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 και χαρίζοντας στην Ελλάδα ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα.

Η Ισλανδία μπήκε πιο δυνατά και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την έδρα και τις καιρικές συνθήκες. Στο 7′ ο Θορστέινσον έκανε το γύρισμα, αλλά ο Μοναστηρλής μπλόκαρε, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Γούλιουσον απείλησε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, χωρίς να βρει στόχο.

Η Ελλάδα απάντησε στο 14′, όταν ο Κούτσιας κινήθηκε από αριστερά και γύρισε την μπάλα στον Πνευμονίδη. Το σουτ του τελευταίου, ωστόσο, δεν δυσκόλεψε τον Πέτερσον. Στο 19′ οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ, αλλά το δυνατό σουτ του Γκούντμουντσον σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Λίγο αργότερα, μάλιστα, οι διαιτητές διέκοψαν προσωρινά το παιχνίδι για να καθαρίσουν τις γραμμές του γηπέδου από το χιόνι.

Ο Κούτσιας προσπάθησε να απειλήσει με κεφαλιά στο 20′, ενώ στο 36′ έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο επιθετικός της Ελλάδας βγήκε απέναντι στον Πέτερσον, αλλά ο Ισλανδός τερματοφύλακας απέκρουσε. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Αλμύρας επιχείρησε να σκοράρει, όμως ο γκολκίπερ των γηπεδούχων κράτησε ξανά το μηδέν.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Κούτσιας δοκίμασε ακόμη ένα σουτ από αριστερά, αλλά ο Πέτερσον μπλόκαρε χωρίς δυσκολία. Στο 55′ ο Μοναστηρλής τραυματίστηκε και ο Μπότης πήρε τη θέση του. Έξι λεπτά αργότερα, η Ισλανδία κέρδισε πέναλτι, όταν ο Καλογερόπουλος ανέτρεψε τον Θορστέινσον. Ο Γκούντιονσεν, όμως, δεν εκτέλεσε καλά και ο Μπότης απέκρουσε, διατηρώντας το 0-0.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 89′ βρήκαν το γκολ με την κεφαλιά του Μικάελσον. Η Ελλάδα, ωστόσο, δεν λύγισε. Στις καθυστερήσεις ο Παπακανέλλος εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της ισλανδικής άμυνας, έκανε την προβολή και, με τη βοήθεια της κόντρας στον Μικάελσον, διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Οι συνθέσεις:

Ισλανδία (Κρίστιανσον): Πέτερσον, Θόρχαλσον, Γιούλιουσον, Άρονσον, Κρίστιανσον, Α. Γκούντμουντσον (78′ Κόσιτς), Ρόμπερτσον, Σίγκουρντσον, Ντ. Γκούντγιονσεν (78′ Μικάελσον), Ντάντασον (71′ Άντρεσον), Θορστέινσον.

Ελλάδα (Ταουσιάνης): Μοναστηρλής (58′ Μπότης), Κωστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν (23′ Κάτρης), Κοντούρης, Μουζακίτης, Αλμύρας (80′ Κυριόπουλος), Πνευμονίδης (58′ Σμυρλής), Κούτσιας (80′ Μύθου), Παπακανέλλος.