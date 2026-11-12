«Ηλιούπολη»: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη από τις γραμμές του Μετρό

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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη γυναίκα, που έπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) στις γραμμές του Μετρό, στον σταθμό «Ηλιούπολη».

Το περιστατικό συνέβη στο ρεύμα προς Ανθούπολη, κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:10. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που απεγκλώβισαν την 35χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού της γυναίκας ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι.