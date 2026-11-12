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«Ηλιούπολη»: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη από τις γραμμές του Μετρό

«Ηλιούπολη»: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη από τις γραμμές του Μετρό

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 35χρονη γυναίκα, η οποία έπεσε στις γραμμές του Μετρό στον σταθμό «Ηλιούπολη», στο ρεύμα προς Ανθούπολη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ολοκληρώνοντας τον απεγκλωβισμό της λίγο πριν από τις 15:00. Η γυναίκα παρελήφθη ακολούθως από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη γυναίκα, που έπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) στις γραμμές του Μετρό, στον σταθμό «Ηλιούπολη».
  • Το περιστατικό συνέβη στο ρεύμα προς Ανθούπολη, κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες.
  • Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα για τον απεγκλωβισμό της, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη γυναίκα, που έπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) στις γραμμές του Μετρό, στον σταθμό «Ηλιούπολη».

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Το περιστατικό συνέβη στο ρεύμα προς Ανθούπολη, κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:10. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που απεγκλώβισαν την 35χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού της γυναίκας ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι.

 

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