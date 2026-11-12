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Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Τουρκική φρεγάτα παρενόχλησε το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo

Η τουρκική φρεγάτα TCG Gökova παρενόχλησε διά ασυρμάτου το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο διεξάγει έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Η ελληνική φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ του Πολεμικού Ναυτικού αντέδρασε άμεσα με αντιφώνηση προς τον Τούρκο κυβερνήτη, καλώντας το ερευνητικό σκάφος να συνεχίσει τις εργασίες του. Το γαλλικό πλοίο συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του υπό την παρουσία επιβαίνοντος αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού και ελληνικών ναυτικών μονάδων στην περιοχή.

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Πολιτική

Abeille Marengo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η τουρκική φρεγάτα TCG Gökova παρενόχλησε διά ασυρμάτου το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, που διεξάγει έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.
  • Η απάντηση ήρθε άμεσα από το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς η φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ προχώρησε σε αντιφώνηση στο τουρκικό μήνυμα, καλώντας ταυτόχρονα το γαλλικό ερευνητικό να συνεχίσει τις εργασίες του.
  • Το Abeille Marengo συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του βάσει του αρχικού προγραμματισμού, ενώ σε αυτό επιβαίνει και αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr πριν από λίγη ώρα, Τουρκική φρεγάτα παρενόχλησε το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, που διεξάγει έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

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Οι Τούρκοι τελικά το έκαναν. Επιχειρώντας να επαναλάβουν όσα έγιναν το καλοκαίρι του 2024 νότια της Κάσου και της Καρπάθου, προχώρησαν σε παρενόχληση διά ασυρμάτου του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo.

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Η παρενόχληση έγινε από την τουρκική φρεγάτα TCG Gökova διά ασυρμάτου. Η απάντηση ήρθε άμεσα από το Πολεμικό Ναυτικό, που έχει αναπτύξει μονάδες επιφανείας και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr η φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ του ΠΝ προχώρησε σε αντιφώνηση στο τουρκικό μήνυμα και τον κυβερνήτη της τουρκικής φρεγάτας, καλώντας ταυτόχρονα το γαλλικό ερευνητικό να συνεχίσει τις εργασίες του.

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Το Abeille Marengo συνεχίζει κανονικά βάσει του αρχικού προγραμματισμού, ενώ υπενθυμίζεται ότι σε αυτό επιβαίνει και αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.

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