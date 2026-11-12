Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Τουρκική φρεγάτα παρενόχλησε το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo

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Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr πριν από λίγη ώρα, Τουρκική φρεγάτα παρενόχλησε το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, που διεξάγει έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι Τούρκοι τελικά το έκαναν. Επιχειρώντας να επαναλάβουν όσα έγιναν το καλοκαίρι του 2024 νότια της Κάσου και της Καρπάθου, προχώρησαν σε παρενόχληση διά ασυρμάτου του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo.

Η παρενόχληση έγινε από την τουρκική φρεγάτα TCG Gökova διά ασυρμάτου. Η απάντηση ήρθε άμεσα από το Πολεμικό Ναυτικό, που έχει αναπτύξει μονάδες επιφανείας και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr η φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ του ΠΝ προχώρησε σε αντιφώνηση στο τουρκικό μήνυμα και τον κυβερνήτη της τουρκικής φρεγάτας, καλώντας ταυτόχρονα το γαλλικό ερευνητικό να συνεχίσει τις εργασίες του.

Το Abeille Marengo συνεχίζει κανονικά βάσει του αρχικού προγραμματισμού, ενώ υπενθυμίζεται ότι σε αυτό επιβαίνει και αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.