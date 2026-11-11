Προκαλεί η Τουρκία μέσω διαρροών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Αποτρέψαμε τη δημιουργία νέων ελληνικών τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο»

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Μέσω διαρροών στον τουρκικό Τύπο, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι έδωσε τη συγκατάθεσή της στη Γαλλία για τη διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI). Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι απέτρεψε νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Türkiye Today, το οποίο επικαλείται τουρκικές διπλωματικές πηγές, η Άγκυρα απέστειλε στις 10 Νοεμβρίου διπλωματική νότα προς τη γαλλική πλευρά, γνωστοποιώντας επισήμως τη συγκατάθεσή της για τις προγραμματισμένες ερευνητικές εργασίες, έπειτα από διπλωματικές επαφές. Στο έγγραφο, όπως αναφέρουν οι πηγές, επαναλαμβάνεται επίσης η ανάγκη συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο.

Η τουρκική πλευρά παρουσιάζει την εξέλιξη ως επιβεβαίωση των θέσεών της σχετικά με τα δικαιώματα που διεκδικεί στην υφαλοκρηπίδα, τα όρια της οποίας, όπως υποστηρίζει, έχουν κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Οι τουρκικοί ισχυρισμοί περί αποτροπής τετελεσμένων

Στο δημοσίευμα γίνεται επίσης αναφορά στις NAVTEX που είχαν εκδώσει η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία για τις προγραμματισμένες ερευνητικές δραστηριότητες.

Οι τουρκικές διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν ότι η Άγκυρα χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες δραστηριότητες μη εξουσιοδοτημένες και προχώρησε στην ακύρωση των σχετικών NAVTEX. Συνδέουν, μάλιστα, τις ενέργειες αυτές με τον ισχυρισμό ότι η Τουρκία απέτρεψε τη δημιουργία νέων ελληνικών τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Άγκυρα επιμένει ότι οποιαδήποτε ερευνητική δραστηριότητα σε θαλάσσιες περιοχές τις οποίες θεωρεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της προϋποθέτει την προηγούμενη συγκατάθεσή της.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία υποστηριζόταν ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης των ερευνητικών εργασιών.

Η θέση της Άγκυρας για τα ενεργειακά έργα

Παρά τις συγκεκριμένες αξιώσεις, οι τουρκικές διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν ότι η χώρα τους δεν αντιτίθεται στην υλοποίηση περιφερειακών ενεργειακών έργων, επιχειρώντας να διαχωρίσουν τη στάση της απέναντι στις έρευνες από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο.

Οι συγκεκριμένες θέσεις μεταφέρονται μέσω δημοσιευμάτων που επικαλούνται τουρκικές διπλωματικές πηγές, χωρίς να συνοδεύονται από επίσημη δημόσια ανακοίνωση της Άγκυρας για την αποστολή της διπλωματικής νότας προς τη Γαλλία.