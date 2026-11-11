Φωτεινή Δάρρα για την Βίκυ Μοσχολιού: «Από τις λίγες περιπτώσεις με ακέραιο χαρακτήρα και συγκινητικό ήθος…» – Η εξομολόγηση στο Instagram

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Με μία ανάρτησή της στο Instagram, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η Φωτεινή Δάρρα προχώρησε σε μία συγκινητική εξομολόγηση για την Βίκυ Μοσχολιού, την οποία χαρακτήρισε «μεγαλειώδη».

Συγκεκριμένα, η Φωτεινή Δάρρα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, μία κοινή φωτογραφία της με την σπουδαία ερμηνεύτρια.

Στο στιγμιότυπο οι δύο γυναίκες ποζάρουν χαμογελαστές, με την τραγουδίστρια να εξηγεί πως τότε ήταν περίπου 22 ετών.

Η καλλιτέχνις, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη φωτογραφία, έγραψε: «Αυτό κι αν λες flashback! Ήμουν δεν ήμουν 22 χρονών, φαίνεται άλλωστε από τη συστολή δίπλα στην μεγαλειώδη Βίκυ Μοσχολιού.

Από τις λίγες περιπτώσεις με ακέραιο χαρακτήρα και συγκινητικό ήθος. Με τίμησε με τη φιλία της. Τραγουδίστρια του λαϊκού τραγουδιού, αυθεντική! Μακάρι το λαϊκό τραγούδι να συνέχιζε από εκεί που το άφησαν αυτοί οι άνθρωποι…».