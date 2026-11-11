Κύκλωμα «αχυρανθρώπων»: Προφυλακιστέος ένας επιχειρηματίας – Φέρεται να ήλεγχε καταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 33χρονος επιχειρηματίας που απολογήθηκε σήμερα για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με το voria.gr, o εν λόγω κατηγορούμενος φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ενώ η λειτουργία τους εμφανιζόταν να περνά διαδοχικά σε εταιρείες που διοικούνταν τυπικά από πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητά τους. Στη δικογραφία φέρεται να αναγράφονται 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα.

Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν οφειλές προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Νωρίτερα αφέθηκαν ελεύθεροι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση, ενώ χθες ένας προφυλακίστηκε και έξι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία των απολογιών, ενώ μεταξύ άλλων το κατώφλι της ανακρίτριας θα περάσει ο δικηγόρος που ζήτησε νέα προθεσμία. Σημειώνεται ότι ο συνταξιούχος λογιστής που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αναμένεται τελικά να οδηγηθεί στα δικαστήρια κι όχι να απολογηθεί εντός του νοσοκομείου, όπως ήταν η αρχική ενημέρωση.