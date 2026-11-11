Κύκλωμα «αχυρανθρώπων»: Προφυλακιστέος ένας επιχειρηματίας – Φέρεται να ήλεγχε καταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 33χρονος επιχειρηματίας για την υπόθεση κυκλώματος με εταιρείες-βιτρίνες και «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Κύκλωμα Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 33χρονος επιχειρηματίας για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
  • Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον πραγματικό έλεγχο επιχειρήσεων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, οι οποίες αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα όταν συσσώρευαν οφειλές.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 28 εικονικά νομικά πρόσωπα που λειτουργούσαν εννέα φυσικά καταστήματα, ενώ νωρίτερα αφέθηκαν ελεύθεροι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 33χρονος επιχειρηματίας που απολογήθηκε σήμερα για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ομοσπονδία χάντμπολ για την υπόθεση της κόρης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη: «Η αθλήτρια διαθέτει νόμιμα εκδοθέν δελτίο»

Σύμφωνα με το voria.gr, o εν λόγω κατηγορούμενος φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ενώ η λειτουργία τους εμφανιζόταν να περνά διαδοχικά σε εταιρείες που διοικούνταν τυπικά από πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητά τους. Στη δικογραφία φέρεται να αναγράφονται 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα.

Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν οφειλές προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Μέγκαν Μαρκλ: Ξανά στη φυλακή ο 82χρονος πατέρας της – Έκοψε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι εντοπισμού

Νωρίτερα αφέθηκαν ελεύθεροι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση, ενώ χθες ένας προφυλακίστηκε και έξι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία των απολογιών, ενώ μεταξύ άλλων το κατώφλι της ανακρίτριας θα περάσει ο δικηγόρος που ζήτησε νέα προθεσμία. Σημειώνεται ότι ο συνταξιούχος λογιστής που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αναμένεται τελικά να οδηγηθεί στα δικαστήρια κι όχι να απολογηθεί εντός του νοσοκομείου, όπως ήταν η αρχική ενημέρωση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ