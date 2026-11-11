Μέγκαν Μαρκλ: Ξανά στη φυλακή ο 82χρονος πατέρας της – Έκοψε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι εντοπισμού

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Στην ομοσπονδιακή κράτηση επέστρεψε ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς φέρεται να αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης που του είχε επιβληθεί μετά τη σύλληψή του για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σύμφωνα με το BBC, ο Τόμας Μαρκλ εμφανίστηκε την Τρίτη (10/11) ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Τάμπα της Φλόριντα, όπου η δικαστής αποφάσισε την ανάκληση της προδικαστικής αποφυλάκισής του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη δημοσιότητα, καθώς πράκτορες του FBI είχαν εντοπίσει δεκάδες αντικείμενα με ύποπτο υλικό σε αποθηκευτικούς χώρους που ο κατηγορούμενος μίσθωνε επί σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ο πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ είχε συλληφθεί στις 6 Νοεμβρίου στη Φλόριντα, μετά από έρευνα του FBI που οδήγησε στον εντοπισμό ύποπτου φωτογραφικού υλικού σε δύο αποθήκες στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Αρχικά, το δικαστήριο είχε επιτρέψει την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων ο κατ’ οίκον περιορισμός και η υποχρεωτική χρήση συσκευής ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο 82χρονος αφαίρεσε τη συσκευή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, παραβιάζοντας τους όρους που του είχαν επιβληθεί.

Η δικαστής ανακάλεσε την αποφυλάκισή του

Η ομοσπονδιακή δικαστής Λίντσεϊ Σ. Γκρίφιν έκρινε ότι ο Τόμας Μαρκλ παραβίασε τους περιοριστικούς όρους της προδικαστικής αποφυλάκισής του.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το BBC, η δικαστής χαρακτήρισε την κατάσταση στέγασής του «μη βιώσιμη», επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες που θα επέτρεπαν να παραμείνει ελεύθερος.

Στην απόφασή της ανέφερε ότι, ελλείψει κατάλληλου χώρου διαμονής, κανένας περιοριστικός όρος ή συνδυασμός μέτρων δεν θα μπορούσε να διασφαλίσει επαρκώς την ασφάλεια άλλων προσώπων και της κοινότητας, καθώς και την παρουσία του κατηγορουμένου στο δικαστήριο.

Παράλληλα, διέταξε την ιατρική αξιολόγηση του Μαρκλ και υπογράμμισε ότι πρέπει να λαμβάνει κάθε αναγκαία και συνταγογραφημένη φαρμακευτική αγωγή, εκτός εάν ο θεράπων ιατρός αποφασίσει διαφορετικά.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μπιλ Εσάιλι σχολίασε την εξέλιξη με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Οι όροι αποφυλάκισης είναι δικαστικές εντολές, όχι προτάσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι αρχές θα συνεχίσουν τη δίωξη της υπόθεσης με όλα τα προβλεπόμενα νομικά μέσα.

Το FBI εντόπισε 78 αντικείμενα σε δύο αποθήκες

Η αρχική σύλληψη του Τόμας Μαρκλ πραγματοποιήθηκε έπειτα από έρευνα σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, οι αποθήκες είχαν μισθωθεί από τον 82χρονο το 2008, ενώ η τελευταία πληρωμή τους είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2026.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες κατέσχεσαν περίπου 78 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων φωτογραφικά αρνητικά, διαφάνειες και βιβλία που φέρονται να περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν οι αρχές ενημερώθηκαν, τον Οκτώβριο, για τον εντοπισμό ύποπτου υλικού μεταξύ των προσωπικών αντικειμένων του Μαρκλ στις Φιλιππίνες.

Στη συνέχεια, οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν οδήγησαν τους ερευνητές στις δύο αποθήκες στην Καλιφόρνια.

Μάρτυρες φέρονται να τον αναγνώρισαν σε φωτογραφίες

Σύμφωνα με τα έγγραφα της ποινικής δικογραφίας, ορισμένες από τις κατασχεθείσες φωτογραφίες απεικονίζουν έναν ενήλικο άνδρα μαζί με ανήλικα κορίτσια.

Οι αρχές αναφέρουν ότι μάρτυρας αναγνώρισε τον Τόμας Μαρκλ ως τον άνδρα που εμφανίζεται σε δύο από τις φωτογραφίες.

Στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, ο εικονιζόμενος άνδρας φαίνεται να βρίσκεται σε ηλικία περίπου 30 έως 40 ετών.

Καθώς ο Μαρκλ είναι σήμερα 82 ετών, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι φωτογραφίες να έχουν τραβηχτεί πριν από αρκετές δεκαετίες.

Οι ισχυρισμοί αυτοί περιλαμβάνονται στο υλικό της έρευνας και δεν αποτελούν δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα.

Ο 82χρονος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς εις βάρος του «αρρωστημένα ψέματα».

Αντιμέτωπος με ποινή έως 20 ετών

Ο Τόμας Μαρκλ αντιμετωπίζει μία ομοσπονδιακή κατηγορία για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, εάν κριθεί ένοχος, η μέγιστη προβλεπόμενη ποινή φτάνει τα 20 χρόνια ομοσπονδιακής φυλάκισης.

Η υπόθεση παραμένει στο στάδιο της ποινικής διαδικασίας και ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος έως ότου αποδειχθεί η ενοχή του.

Το FBI συνεχίζει την έρευνα, εξετάζοντας τόσο το υλικό που κατασχέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τις πληροφορίες που οδήγησαν στον εντοπισμό του.

Τα προβλήματα υγείας του 82χρονου

Ο Μαρκλ είχε μετακομίσει στις Φιλιππίνες το 2025 και διέμενε στην πόλη Σεμπού.

Τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων εγκεφαλικά επεισόδια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται το BBC, είχε επίσης υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του ενός ποδιού και βρισκόταν στη Φλόριντα, όπου προσπαθούσε να ανακτήσει την κινητικότητά του.

Η κατάσταση της υγείας του αποτέλεσε αντικείμενο εξέτασης και από το δικαστήριο, το οποίο διέταξε πρόσθετη ιατρική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ

Η Μέγκαν Μαρκλ διατηρεί αποξενωμένες σχέσεις με τον πατέρα της εδώ και χρόνια, με τη μεταξύ τους ρήξη να ανάγεται στο 2018, όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η δούκισσα του Σάσεξ είχε διακόψει την επικοινωνία μαζί του, αναφέροντας σε επιστολή της ότι τόσο η ίδια όσο και οι αρχές γνώριζαν καταγγελίες για κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών.

Σε προηγούμενη δημόσια δήλωσή της, η Μέγκαν είχε επιβεβαιώσει την ύπαρξη της επιστολής, εκφράζοντας τη βαθιά αναστάτωσή της για την υπόθεση.

«Είμαι βαθιά αναστατωμένη. Η σκέψη μου βρίσκεται σε όσα παιδιά ενδέχεται να έχουν υποστεί βλάβη», είχε δηλώσει.

Παράλληλα, εξήγησε ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούσαν μέρος των λόγων για τους οποίους είχε περιορίσει την επαφή με τον πατέρα της και δεν του επέτρεπε να έχει επαφή με τα παιδιά της.

Η Μέγκαν και ο πρίγκιπας Χάρι έχουν δύο παιδιά, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Η νέα σύλληψη του Τόμας Μαρκλ και η ανάκληση της προδικαστικής αποφυλάκισής του προσθέτουν ακόμη μία εξέλιξη στην υπόθεση, καθώς οι ομοσπονδιακές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των καταγγελιών.