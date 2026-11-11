Φυσικό αέριο: Εκτοξεύεται και άλλο η τιμή του – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για εισαγωγές LNG και αποθέματα στην Ευρώπη

Αυξήθηκε εκ νέου η τιμή του φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω του ότι οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις της κατάστασης στη Μέση Ανατολή αναφορικά με τον πόλεμο αλλά και την ισορροπία προσφοράς και της ζήτησης του.

Ένας άλλος παράγοντας που συντέλεσε σε αυτήν την εξέλιξη είναι πως υπάρχουν ανησυχίες για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν πρόσφατα στα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ αλλά γενικότερα για την αυτιλία.

Συνεπώς, σύμφωνα με το barchart.com, σήμερα στις 1.18 μμ ώρα Ελλάδας, η τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε μια αύξηση της τάξεως του 2,03% και ανήλθε στα 86.450 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 84.920 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν στο άνοιγμα. Τα ίδια στοιχεία έδειξαν πως χθες έκλεισε στα 84.732 ευρώ ανά μεγαβατώρα,ενώ για σήμερα το χαμηλό της ημέρας εκτιμάται πως θα είναι στα 84.500 ευρώ ανά μεγαβατώρα και το υψηλό στα 87.370 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

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Nωρίτερα το https://sg.finance.yahoo.com/ ανέφερε πως η τιμή στο συμβόλαιο του φυσικού αερίου (TTF) του επόμενου μήνα στην Ολλανδία ενισχύθηκε κατά 2,7% και έφτασε τα 86,99 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Ουσιαστικά η τιμή του ανέκαμψε σημαντικά, ύστερα από το χαμηλό επίπεδο 1 μηνός που καταγράφηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Φυσικό αέριο: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις εισαγωγές LNG και τα αποθέματα της Ευρώπης

Αξίζει να σημειωθεί πως, οι εισαγωγές του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη είναι μικρότερες σε σχέση με πέρυσι και τα αποθέματα του έχουν μειωθεί περαιτέρω για τη χειμερινή περίοδο από τα ήδη ασυνήθιστα επίπεδα. Και αυτό διότι αρχίζει η περίοδος θέρμανσης.

Μάλιστα η ισορροπία εφοδιασμού του φυσικού αερίου στην περιοχή θα εξαρτηθεί φέτος τον χειμώνα σε σημαντικό βαθμό από το πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ και κυρίως οι εξαγωγές από το Κατάρ. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει θέσει εκτός της παγκόσμιας αγοράς σχεδόν το 1/5 των εξαγωγών LNG και για αυτόν τον λόγο η Ευρώπη ανταγωνίζεται την Ασία για περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες.

Τα Στενά του Ορμούζ

Μάλιστα το https://sg.finance.yahoo.com/ η τιμή φυσικού αερίου έπεσε πρόσφατα απότομα, αφού προηγουμένως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιόρισε την απειλή για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιράν, κάτι που δημιούργησε ελπίδες για μια ευρύτερη αποκλιμάκωση. Ωστόσο, το κλίμα στην αγορά άλλαξε άρδην την Τετάρτη, ύστερα από δηλώσεις που έγιναν για νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία εντός και γύρω από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Επίσης επισημαίνεται πως, εάν το δολάριο ενισχυθεί περαιτέρω, τότε το κόστος των φορτίων LNG για τους Ευρωπαίους εισαγωγείς ενέργειας θα είναι αρκετά πιο υψηλό από ότι σήμερα. Κατά αυτόν τρόπο δημιουργείται ένα πρόσθετο πρόβλημα στους περιορισμούς εφοδιασμού του φυσικού αερίου για τις συναλλαγές σε γεωπολιτικό επίπεδο.