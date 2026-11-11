Γερουλάνος: «Η κυβέρνηση στα εθνικά θέματα έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν – Είναι σημαντικό ο Μητσοτάκης να συσπειρώσει την παράταξή του»

Την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο Παύλος Γερουλάνος, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενισχύσει ακραίες πολιτικές δυνάμεις. Παράλληλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα εθνικά ζητήματα, τη διαφθορά και την οικονομική πολιτική, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ERTnews Radio.

Τι είπε για το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ – ΝΔ

Αναφερόμενος στα μετεκλογικά σενάρια, ο Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε ότι η ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης ανήκει στο κόμμα που θα αναδειχθεί πρώτο στις εκλογές. Παράλληλα, επισήμανε ότι προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η συσπείρωση κοινωνικών δυνάμεων και η διαμόρφωση μιας κυβερνητικής πρότασης που θα εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία.

«Εγώ αυτό το οποίο έχω υποστηρίξει πάντα είναι ότι ο Έλληνας πολίτης χρειάζεται πολιτικές επιλογές με σοβαρότητα. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι η ευθύνη του κ. Μητσοτάκη είναι να συσπειρώσει την παράταξή του. Ευθύνη δική μας είναι να συσπειρώσουμε τις κοινωνικές δυνάμεις που μπορούν να μας δώσουν την πλειοψηφία που χρειαζόμαστε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Επειδή ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να συνεργαστεί με ακροδεξιούς, διότι αυτό του χαλάει το προσωπικό και οικογενειακό του προφίλ, αυτό δεν πρέπει να μας απασχολήσει εμάς καθόλου», ανέφερε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει εναλλακτικές επιλογές για τον σχηματισμό κυβέρνησης και ότι ενδεχόμενη προσφυγή σε επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις θα αποτελεί δική της ευθύνη.

«Υπεύθυνο να σχηματίσει κυβέρνηση είναι το πρώτο κόμμα. Και αν συζητάμε για τα σενάρια που θέλει η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα, η ευθύνη είναι δική της. Επιλογές έχει. Το να λέει ότι “εμένα η μόνη μου επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ” σημαίνει ότι είναι αποφασισμένη να οδηγήσει ξανά και ξανά σε εκλογές, το οποίο σημαίνει ότι είναι δική της ευθύνη. Κόμματα υπάρχουν».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συνέδεσε τη στάση του απέναντι σε μια πιθανή συγκυβέρνηση με τις πολιτικές συνέπειες που, όπως εκτίμησε, θα μπορούσε να προκαλέσει.

«Είναι εθνικά σημαντικό ο κ. Μητσοτάκης να συσπειρώσει την παράταξή του και εμείς να συσπειρώσουμε τις δικές μας κοινωνικές δυνάμεις, πηγαίνοντας στην κοινωνία, μιλώντας για το πρόγραμμά μας και πείθοντας ότι είμαστε μια σοβαρή κυβερνητική επιλογή. Και γιατί το λέω; Διότι, αν υπάρξει ποτέ οποιαδήποτε συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό, να ξέρετε, θα οδηγήσει σε αντιπολιτεύσεις γκραν γκινιόλ, οι οποίες θα περιμένουν, εκμεταλλευόμενες την καθημερινότητα, για να πάρουν τα ηνία (…)», πρόσθεσε.

Η κριτική για τα εθνικά θέματα και την υπόθεση του καλωδίου

Σε ό,τι αφορά τα εθνικά ζητήματα και ειδικότερα την υπόθεση του καλωδίου, ο Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει «βεβαρημένο παρελθόν», το οποίο, όπως ανέφερε, καθιστά αναγκαία την ουσιαστική ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν τήρησε τις θέσεις που διατύπωνε πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας σχετικά με τη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων στα εθνικά θέματα.

«Η κυβέρνηση στα εθνικά θέματα έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν. Αυτό το παρελθόν μας κάνει να ζητούμε, να απαιτούμε σωστή ενημέρωση. Η σωστή ενημέρωση και η σωστή συνεργασία όλων των δυνάμεων στα εθνικά θέματα είναι κάτι το οποίο συζητούσε ο κ. Μητσοτάκης πολύ καιρό πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση και το πέταξε στα σκουπίδια από την ώρα που ανέλαβε».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι η στάση της κυβέρνησης δημιουργεί την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των ζητημάτων που αφορούν τη χώρα.

«Όταν, λοιπόν, έχεις μια κυβέρνηση με βεβαρημένο παρελθόν, που δυσκολεύεται να ενημερώσει για βασικά πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ενημερώνει, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας βάζει εμάς απέναντι, για να ψάξουμε να βρούμε ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι αυτά που πρέπει να μας ανησυχούν ως χώρα και ποια είναι τα πράγματα που δεν πρέπει να μας ανησυχούν (…)».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του για τα εθνικά θέματα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ άσκησε κριτική και στη στάση του πρωθυπουργού απέναντι στο διεθνές δίκαιο, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη ενημέρωσης και διακομματικής συνεργασίας.

«Όταν έχεις, λοιπόν, έναν πρωθυπουργό ο οποίος αντιμετωπίζει το διεθνές δίκαιο αλά καρτ, καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε κάθε λόγο να πιέζουμε για να έχουμε σωστή ενημέρωση και να πιέζουμε ώστε να υπάρχει σωστή συνεργασία μεταξύ των κομμάτων», κατέληξε.