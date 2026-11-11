Άμπου Ντάμπι: Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν στη μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου – Οι Κούσνερ-Γούιτκοφ θα συναντήσουν Πούτιν και Ζελένσκι

Μόσχα και Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία για μια ευρείας κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου στο πλαίσιο των διήμερων τριμερών διαπραγματεύσεων υπό αμερικανική διαμεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι. Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ προγραμματίζουν διαδοχικές επαφές με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Δουβλίνο. Παρά τη θετική ανθρωπιστική εξέλιξη, οι βαθιές διαφωνίες παραμένουν ανέπαφες, ενώ οι σφοδρές στρατιωτικές συγκρούσεις και τα πλήγματα με drones συνεχίζονται στην πρώτη γραμμή.

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Διεθνή Νέα

Άμπου Ντάμπι Ουκρανία Ρωσία
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μόσχα και Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία για μια ευρείας κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.
  • Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και στη συνέχεια στο Δουβλίνο για να συναντήσουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Παρά την ανθρωπιστική πρόοδο, οι βαθιές διαφωνίες παραμένουν ανέπαφες, την ώρα που συνεχίζονται οι σφοδρές εχθροπραξίες με εκατέρωθεν πλήγματα από πυραύλους και drones.

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Θετικό ανθρωπιστικό πρόσημο τουλάχιστον άφησε ο διήμερος κύκλος των τριμερών διαπραγματεύσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς Μόσχα και Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία για μια ευρείας κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, παρά το γεγονός ότι οι βαθιές διαφωνίες για το μέτωπο και τη μεταπολεμική ασφάλεια της Ευρώπης παραμένουν ανέπαφες.

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Όπως μεταδίδει το Associated Press, αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας υπό αμερικανική διαμεσολάβηση δήλωσαν την Τετάρτη ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

«Ένα από τα θετικά στοιχεία είναι ότι συμφωνήσαμε να πραγματοποιήσουμε τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική απελευθέρωση αιχμαλώτων, της οποίας τους τελικούς αριθμούς θα οριστικοποιήσουμε αύριο», δήλωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση των διήμερων συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι.

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Ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, και ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος ηγήθηκε της αποστολής του Κιέβου στο Άμπου Ντάμπι, επιβεβαίωσαν την προγραμματισμένη ανταλλαγή.


Οι προσδοκίες για κάποια διάσπαση του αδιεξόδου στην πρώτη αυτή συνάντηση των αντιπροσωπειών έπειτα από εννέα μήνες ήταν χαμηλές.

Η Ρωσία και η Ουκρανία προβαίνουν κατά καιρούς σε ανταλλαγές αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια του πολέμου τους, ο οποίος διανύει σχεδόν πέντε χρόνια.

Διπλωματικός πυρετός

Ο Κούσνερ ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψουν στη Μόσχα την Πέμπτη για να συναντηθούν με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ στη συνέχεια θα μεταβούν στο Δουβλίνο για να συναντήσουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων έχει αλλάξει σε σύγκριση με την τελευταία συνάντηση του Φεβρουαρίου στη Γενεύη, σημειώνει το πρακτορείο AP.

Η κυβέρνηση Τραμπ καλείται πλέον να λάβει υπόψη της τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να απαιτήσουν μεγαλύτερη υποστήριξη προς την Ουκρανία, καθώς αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Αμερικανικού Κογκρέσου τον Ιανουάριο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται υπό έντονη πίεση, ενώ η Ουκρανία δοκιμάζεται σκληρά από τα καταστροφικά αεροπορικά πλήγματα στο ενεργειακό της δίκτυο.

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Ο Ουμέροφ δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία του Κιέβου αναμενόταν να συναντηθεί την Τετάρτη με Ευρωπαίους αξιωματούχους.


Η Μόσχα δεν επιθυμεί την εμπλοκή των ευρωπαϊκών χωρών στις απευθείας διαπραγματεύσεις, καθώς οι τελευταίες εκφράζουν ανησυχίες για τη συμπεριφορά της Ρωσίας και τις ευρύτερες προθέσεις της στην ήπειρο.

Ωστόσο, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ βρίσκονταν στο Άμπου Ντάμπι και διεξήγαγαν διαβουλεύσεις με την ουκρανική αποστολή, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνεδρίαση της Τρίτης «εποικοδομητική και ιδιαίτερα ουσιαστική».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε ανθρωπιστικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών ανταλλαγών αιχμαλώτων και της επιστροφής των Ουκρανών πολιτών που τελούν υπό αιχμαλωσία, καθώς και των παιδιών που έχουν απομακρυνθεί από τη χώρα.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι συζητήθηκαν επίσης εγγυήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δεν έχουν δείξει καμία διάθεση συμβιβασμού στις απαιτήσεις τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική», προειδοποιώντας παράλληλα ότι μια ουσιαστική καμπή για τον τερματισμό του πολέμου θα απαιτήσει χρόνο.

Σφοδρές εχθροπραξίες

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι διεξάγονται με φόντο τις συνεχείς μάχες στην πρώτη γραμμή, όπου ελάχιστα εδάφη έχουν αλλάξει χέρια φέτος.

Την ίδια ώρα, και οι δύο χώρες σφυροκοπούν η μία την άλλη με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία έπληξε τη νότια περιφέρεια της Ζαπορίζια και την ανατολική πόλη του Χάρκοβου, προκαλώντας τον τραυματισμό επτά πολιτών και υλικές ζημιές.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η αεράμυνα κατέρριψε 627 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα 150 πάνω από την περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Αλεξάντερ Ντροζντένκο.

Ο κυβερνήτης ανέφερε ότι τα drones προκάλεσαν πυρκαγιά στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα, μία από τις κύριες εγκαταστάσεις για τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις εργαζόμενοι.

 

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