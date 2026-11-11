COP31: Παρατράγουδα στη Σύνοδο για το Κλίμα στην Αττάλεια – Ο Ερντογάν αποχώρησε για να μην υποδεχθεί τον Χριστοδουλίδη και ο Γκουτέρες κάλυψε το «κενό»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε από τον χώρο υποδοχής της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα (COP31) στην Αττάλεια, προκειμένου να μην υποδεχθεί τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Τον Κύπριο Πρόεδρο υποδέχθηκε τελικά ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χωρίς να ανακοινωθεί επίσημα το όνομα του κ. Χριστοδουλίδη, κίνηση που αξιολογείται από κυβερνητικές πηγές ως ένδειξη αδυναμίας και περιφρόνησης.

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Διεθνή Νέα

Χριστοδουλίδη Γκουτέρες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε να αποχωρήσει από τον χώρο υποδοχής της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα στην Αττάλεια, προκειμένου να μην υποδεχθεί τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
  • Τελικά, τον Κύπριο Πρόεδρο υποδέχθηκε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ προηγουμένως ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
  • Λίγο νωρίτερα, ο Ταγίπ Ερντογάν είχε υποδεχθεί στον χώρο τον Τουρκοκύπριο Τουφάν Έρχιουρμαν, την ώρα που η φετινή διοργάνωση σημαδεύεται από ηχηρές απουσίες κορυφαίων ηγετών της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε να αποχωρήσει από τον χώρο υποδοχής της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα στην Αττάλεια, προκειμένου να μην υποδεχθεί τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Τελικά, τον Κύπριο Πρόεδρο υποδέχθηκε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα στο 1:56.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το Sigmalive, η κίνηση αυτή του Ερντογάν αξιολογείται ως ένδειξη αδυναμίας και περιφρόνησης.

Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα ότι, κατά τη διαδικασία της επίσημης υποδοχής του Χριστοδουλίδη, δεν ανακοινώθηκε το όνομα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πριν από την έναρξη της Συνόδου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το Philenews, συζήτησαν τις εξελίξεις στο Κυπριακό, τα ευρωτουρκικά και την προσπάθεια της Κύπρου να ενταχθεί στη Ζώνη Σένγκεν.

Παρουσίες από τα κατεχόμενα

Λίγο νωρίτερα, ο Ταγίπ Ερντογάν είχε υποδεχθεί κανονικά στον χώρο άλλους ηγέτες, ανάμεσά τους και τον Τουρκοκύπριο Τουφάν Έρχιουρμαν, σε μια διαδικασία στην οποία ο Αντόνιο Γκουτέρες δεν συμμετείχε.

Στη Σύνοδο της Αττάλειας έδωσαν το «παρών» και άλλοι αξιωματούχοι του ψευδοκράτους, συμπεριλαμβανομένου του αυτοαποκαλούμενου «πρωθυπουργού» Ουνάλ Ουστέλ, του «αντιπροέδρου της κυβέρνησης» Φικρί Αταόγλου και του «υπουργού Εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, οι οποίοι είχαν μεταβεί στην τουρκική πόλη από το πρωί της Τετάρτης.

Οι ηχηρές απουσίες

Οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής επικεντρώνονται στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων ενόψει των σκληρών διαπραγματεύσεων για το Κλίμα που θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα.


Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση σημαδεύεται από σημαντικά κενά στην κορυφή της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής.

Μεταξύ των ηγετών που απουσιάζουν είναι:

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
  • Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν
  • Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς
  • Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι
  • Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ
  • Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι
  • Οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας, της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας

 

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